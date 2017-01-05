Türk Kızılayı 'kırmızı alarm' verdi

148 yıllık tarihinin en yüksek kan bağışını alan Kızılay, rekor kırıldığını açıklarken Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren BEDAŞ ve Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş (BEPSAŞ) çalışanları da kan bağışına destek verenler arasında yer aldı

Türk Kızılayı'nın 2 Ocak Salı günü 'kırmızı alarm' vererek "Kış şartları sonucu azalan bağış ve stoklarımız nedeniyle tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz" çağrısı, Türkiye genelinde büyük yankı buldu. Çağrıya Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel şirketler, taraftar grupları ile vatandaşlar büyük ilgi gösterince Kızılay, 148 yıllık tarihinde en yüksek kan bağışını alarak rekora imza attı. Kızılay'ın çağrısına koşanlar arasında Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu çatısı alında faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. (BEPSAŞ) çalışanları da vardı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımı hizmeti veren BEDAŞ ile BEPSAŞ çalışanları çağrı üzerine hızla harekete geçerek kan bağışı seferberliğine katıldı. İstanbul Çağlayan'da CLK Enerji'nin merkez binasında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına her iki şirketten de çok sayıda çalışanın katıldığı gözlendi. Gün içinde bağış rekoru kırıldığı bilgisi gelirken, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışına kayıtsız kalmayan vatandaş ve kurumlara teşekkür etti.

