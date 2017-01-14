Türk Kızılayı Kan kampanyasına destek

Ülke genelinde kan stoklarının yüzde 50'nin altına düştüğünü açıklayan Türk Kızılayı'nın bütün şubeleri kan stoklarını artırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Soma ilçesinde kan bağışı kampanyaları Kızılay Soma Şubesi yönetimi tarafından 12 Ocak'ta başlatılıyor.Kampanyaya sivil toplum kuruluşları,odalar,Sendikalar desteklerini vermeye devam ediyorlar. Soma Maden iş sendikası ege bölgesi şubesi yönetim kurulu üyeleri sırasıyla kanıverme desteğine katkıda bulundular tüm çalışan üyelerini kan vermeye davet ettiler. Ülkemizin bugünlerde sıkıntı süreçte her türlü terör ve afet sonrasında kan ihtiyacını karşılamaya çalışan Türk Kızılayı'nın zorlu kış şartlarının da bastırmasıyla kan stoklarında önemli bir azalma olduğu görülmesi Türk Kızılayı Soma Şube Başkanlığı olarak Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene'nin çağrılarıyla sivil toplum kuruluşları, odalar ve sendikaların yönetim kurulu ve üyelerini, tüm kamu kurumu çalışanlarını ve Somalı tüm vatandaşlarımızı 12-13-14 Ocak Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Cengiz Topel Meydanı'na kan bağışına çağırıyoruz. Dedi.