Türk Kızılayı Irak'ta Yaraları Sarmaya Devam Ediyor

Irak'ta yaraları sarmaya devam eden Türk Kızılayı, Erbil ile Musul arasındaki bölgede bulunan çadır kamplarında kalan yaklaşık bin 250 sığınmacıya giysi yardımında bulundu.



Türk Kızılayı ekipleri, Erbil'deki Hasan Şam Çadır Kampı'nda barınan yaklaşık bin 250 Musullu sığınmacıya 250 koliden oluşan yazlık giysiler dağıttı.



Öte yandan Musul'dan kaçan sivillerin sığındığı Hasan Şam, Hazır ve Dibege çadır kamplarının günlük ekmek ihtiyacının Türk Kızılayı tarafından karşılandığı belirtildi.



Kamplara günlük 5 bin ekmek yardımı



AA muhabirine konuşan Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, Türk Kızılayı'nın Erbil'deki fırınında hazırlanan 5 bin ekmeğin söz konusu çadır kamplarında kalan sığınmacılara ulaştırıldığını söyledi.



Yılmaz, "Çatışmalar nedeniyle evlerinden olan Musullu sığınmacıların yaralarını sarmaya çalışıyoruz." dedi.



Yardım faaliyetlerini Erbil'deki merkezlerinden organize ettiklerini kaydeden Yılmaz, Musul'un yanı sıra Telafer ve ülkenin diğer bölgelerinden kaçarak sığınmacı durumuna düşen Iraklılar ile kamplarda kalan Suriyeli sığınmacılara hayırsever Türkiye halkının yardımlarını ulaştırdıklarını anlattı.



"Ekiplerimiz Irak'ta ayak basmadık yer bırakmadı"



Yılmaz "Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan mağdur ve mazlum olan tüm sığınmacılara destek oluyoruz."ifadesini kullandı.



Kampların yanı sıra Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan doğu yakasında da insani yardım çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Yılmaz şunları kaydetti:



"Ekiplerimiz Irak'ta ayak basmadık yer bırakmadı. Sadece Irak'ın kuzeyinde değil, orta ve güneyinde de yardım çalışmalarında bulunuyoruz. Bağdat, Kerkük, Kerbela ve Necef'te de binlerce insanın gıda ve giysi ihtiyacını karşıladık."