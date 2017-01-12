Türk Kızılayı ile Nkü Arasında İşbirliği Protokolü

Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi "ÜniButikler" Projesi kapsamında ünlü markalarının yaptığı bağışlarla üniversite öğrencilerinin giyim ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile işbirliği protokolü imzalandı.



NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, "ÜniButik" Projesiyle binlerce ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisinin giyim ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği belirtildi.



Açıklamada, imza törenine Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'i·n katıldığı kaydedildi.