Türk Kızılayı Huzurevinde Kalan Yaşlılar Çocuklara Sürpriz Yaptı

Türk Kızılayı Yaşlılar konuk evi sakinleri çocuklara sürpriz yaptı.



Akçakoca Kızılay Yaşlılar Konuk Evinde kalan yaşlılar, kent merkezinde bulunan reklam tabelalarına şekerler koyarak çocukları sevindirdiler. Türk Kızılayı Yaşlılar konuk evinde kalan yaşlılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle bir araya gelerek reklam tabelalarına yerleştirilen köpük içerisine çeşitli şekerler koydular. Minik çocuklar bu şekerleri alarak şeker tadında bir bayram yaşadılar. - DÜZCE