Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Kırıkhan'da İncelemelerde Bulundu

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gelerek Hatay Yardımlaşma Derneği'nin (HAYAD) çalışmalarını yerinde inceledi.



Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, bugün sabah saatlerinde Kırıkhan'da bulunan HAYAD Derneği'ni ziyaret ederek Suriyelilere yapılan yardımları ve yaşam koşullarını inceledi.



Önce HAYAD Derneği ve İnsanı İnşa Derneği Yetimhanesini ziyaret eden Dr. Kerem Kınık, HAYAD Derneği tarafından yapılan yardımlar hakkında Dernek Başkanı Rahmi Vardı'dan bilgiler aldı.



Önümüzdeki ay açılacak olan ve 500 yetime yuva olacak yetimhane hakkında bilgiler veren Vardı, "Derneğimiz Kırıkhan'a gelen Suriyelilerden yardıma muhtaç olanları önce tespit ederek her türlü ihtiyacını karşılıyor" dedi.



Yardımların şeffaf olduğunu belirten Dernek Başkanı Vardı, "Derneğimiz kime ne zaman ne yardımı yapmış hepsini kayıt altına alıyor ve hayırseverlere yapılan yardımlar hakkında mesaj gönderiyoruz. Suriyelilere yapılan yardımlar, aile sayısı ve ihtiyaç seviyesine göre belirlenip o şekilde yardımlar yapılıyoruz" diye konuştu.



HAYAD Derneğine tekrar geleceğini belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sınır bölgelerinde bulunan Kızılay kamplarını ziyaret etmek üzere Kırıkhan'dan ayrıldı. - HATAY