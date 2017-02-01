Türk Kızılayı Edirne Kan Bağış Merkezi Doktoru Ateş Açıklaması

Türk Kızılayı Edirne Kan Bağış Merkezi Doktoru Güler Ateş, "Yeni yerimizde yaklaşık bir yıldır hizmet vermekteyiz. Bağışçılarımıza sesleniyoruz tamamen dünya standartlarında çok kaliteli bir kan bağış merkezimiz var. Lütfen gelin ve hayat kurtarmak için ihtiyacı olan insanlara kan bağışında bulunun." dedi.



Kan Bağış Merkezinde gazetecilere açıklama yapan Ateş, kanın kaynağı insan olan tek tedavi aracı olduğunu söyledi.



Türk Kızılayı olarak amaçlarının kan ihtiyacını bağışçılar aracılığıyla sağlamak olduğunu belirten Ateş, "Türkiye'de 2016'da yaklaşık 2 milyon 500 bin ünite kan kullanıldı. Türk Kızılayı olarak buna katkımız çok büyüktü. Şimdi istiyoruz ki bu ihtiyacın tamamını gönüllüler aracılığıyla Türk Kızılayı olarak biz karşılayalım." diye konuştu.



Edirne Kan Bağış Merkezi olarak 2016'da hedefleri olan 14 bin üniteyi geçerek, 17 bin 200 kan bağışı aldıklarını ifade eden Ateş, şunları kaydetti:



"Yeni yerimizde yaklaşık bir yıldır hizmet vermekteyiz. Tamamen dünya standartlarında çok kaliteli bir merkezimiz var. Lütfen gelin ve hayat kurtarmak için ihtiyacı olan insanlara kan bağışında bulunun. Bu arada yaptığınız işlemlerden biri de aferez işlemi. Aferez halk arasında beyaz kan denilen kanı özel bir cihazla aldığımız kan bağış şeklidir. Bir yıldır aferez bağışı da kabul ediyoruz. Duyarlı olan Edirne halkı aferez bağışına çok ilgi gösterdi. Aferez bağışları çok önemlidir. Çünkü lösemi ve lenfoma gibi hastalıklarda aferez ihtiyacı daha da çok artıyor. İstediğimiz tek bir şey var lütfen kan bağış yataklarını doldurun."



Ateş'in açıklamasının ardından basın mensupları da merkezde kan bağışında bulundu.