Türk Kızılayı Bingöl'de Anaokulu Yapacak
Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından Bingöl'e anaokulu yaptırılacak.
Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından Bingöl'e anaokulu yaptırılacak.
Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından Bingöl'de yaptırılacak anaokuluna yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında İl Müdürlüğünde protokol imzalandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, imza töreninde yaptığı konuşmada, yeni okulun eski hizmetiçi eğitim merkezi binasının yerinde yapılacağını söyledi.
Kentte ikili eğitim kuruluşlarının tekli eğitime dönüşmesi hedeflerine ulaşmak için yoğun bir gayret sarf ettiklerini aktaran Engin, "İlimize bir anaokulu daha kazandıracak olan Türk Kızılayı'na ve İstanbul Şube Başkanı Sayın İlhami Yıldırım'a ve Türk Kızılayı Bingöl Şube Başkanımız Mehmet Savaş'a teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitime verilen önem, geleceğe verilen önem bilinciyle bugüne kadar desteğini esirgemeyerek her daim yanımızda duran Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger'e şükranlarımızı sunuyor, Türk Kızılayı Anaokulunun Bingöl'ümüze hayırlı evlatlar yetiştirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Türk Kızılayı Şube Başkanı Savaş da Kızılay olarak hayatın her alanında varlıklarını gösterdiklerini ifade etti.
Savaş, "Topluma faydalı olmanın ilk prensibinin de eğitime yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple gerek öğrenci burslarımızla hizmet verdiğimiz gibi bu kez de İstanbul Kızılay Şube Başkanımız İlhami Yıldırım'ın destekleri ile Bingöl'de Türk Kızılayı adına bir anaokulu projesine başlıyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Engin ve Savaş, hazırlanan protokolü imzaladı.