Türk Kızılay'ından Adana'da yaşayan Filistin'lilere yardım

Başkan Saygılı:

"Savaş, kötü birşeydir ama sizler bize emanetsiniz"



ADANA - Türk Kızılayı Adana Şubesi, Filistin'de yaşanan savaştan dolayı Adana'ya gelmek zorunda kalan 38 aileye yardım malzemesi verdi.

Filistin'in Türkiye Büyükelçiliği'nin yaptığı "Bazı ailelerimiz Adana'da, onlara yardım etmenizi rica ediyoruz" başvurusunun ardından Türk Kızılayı Adana Şubesi harekete geçti. Adana'da yaşayan 38 aileyi tespit eden Kızılay, bu aileler ile il binasında bir araya gelerek sohbet edip, yardım malzemeleri bağışladı.

"Sizleri bağrımıza basacağız"

Yardım malzemeleri verilmeden önce konuşan Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Sizler, bizlere emanetsiniz. Adana'ya geldiğinizi haber aldık. Savaş her zaman çok kötü birşeydir. Yüzyıllardır siz Filistin'de bu savaşı yaşıyorsunuz. Bizler, yüreğimizde hissediyoruz. Suriye, savaşından sizde Şam'da ki kamplarınızdan Adana'ya geldiniz. Bizler de sizi bağrımıza basacağız" dedi.

"Sizlere teşekkür ediyoruz"

Filistinli Salih Avvad ise bu yardımlardan dolayı Kızılay'a teşekkür ederek, "Biz çok mağduruz. Siz bize ne olduğunu biliyorsunuz. Biz Filistin'de iki kere göçmen olduk. 1948'de İsrail yüzünden ikincisi de bu Suriye yüzünden. Türkiye, hep bizi bağrına bastı. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bize bakın, biz çok mağduruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Filistinliler adına, Salih Avvad, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'ya Kudüs tablosu hediye etti. Daha sonra Başkan Saygılı, yardım malzemelerini ailelere dağıttı.