Türk Kartalı Yüksekten Uçacak

Bursalı iş adamı Mehmet Celal Gökçen'in satın aldığı 25 yıllık Alman uçak fabrikası Aquıla, özel talep üzerine hazırlanan yeni turbo motoruyla Alpler'e daha yüksek menzille uçacak.



Aquıla'nın Türk patronu Mehmet Celal Gökçen, artık Türk kartalı olarak kabul edilen Aquıla'nın dört ve altı kişilik modelleri için de geri sayımın başladığını açıkladı. İki kişilik özel ve pilot eğitimi için kullanılan VLA(Very Light Aircraft) segmentinde ciddi bir marka olarak kabul edilen Aquıla'nın, başta tasarımı olmak üzere pek çok noktasına özel dokunuşlar yaparak işe başlayan Mehmet Celal Gökçen, 100 litre normal 95 oktan benzinle 1150 kilometre menzil gidebilen Aquıla'nın gelen talep üzerine Alp dağlarında yüksek uçuş yapabileceğini söyledi. Gökçen, kompozit yapısı, mükemmel görüş mesafesi, şık ve ergonomik tasarımı, konforu sebebiyle Aquıla'yı dünyaca ünlü bir motor firmasının turbo motor uygulaması için tercih ettiğini ifade etti. Almanya'da düzenlenen AERO 2017 fuarında yine ilgi odağı olan Aquıla ailesine yeni üyelerin katılacağını da açıklayan Gökçen, kısa süre önce Almanya'da özellikle uçak sektöründe dizayn ve tasarımı üzerinde tecrübeli 45 kişilik mühendislik firmasını da bünyesine kattı. Gelecek yıl düzenlenecek fuarda dört ya da altı kişilik yeni uçak modelleri de bu bilgi ve birikimle boy gösterecek.



Geçtiğimiz yıl ilk kez bir Türk uçak markası olarak katıldığı dünyanın en büyük havacılık fuarını 6 aylık sipariş talebiyle kapatan Aquıla, AERO için başta Çin, Kanada ,İngiltere, Fransa, İtalya gibi dünyanın farklı ülkelerinden özel ziyaretçileri çekiyor. Satın alma taleplerinin geçtiğimiz yılı geride bıraktığını söyleyen Mehmet Celal Gökçen, gurbetçilerin gurur duyduğu Aquıla'yı Alman ziyaretçilerin VLA ( Very Light Aircraft) segmentindeki uçaklarını Mercedes'e, İtalyanların Ferrari'ye, İngiliz ziyaretçilerin ise Bentli'ye benzetmelerinin kendisi için en unutulmaz anlar olduğunu kaydetti.



AQUILA, VLA segmentinde yer alan iki kişilik eğitim ve konforlu seyahat uçağı. Panoramik ve mükemmel görüş imkanı sağlıyor, hafif kompozit yapısına sahip. 14.500 fit yüksekliğe, 100 litre 95 oktan benzinle 1150 km mesafede giden ekonomik uçuş ayrıcalığına sahip. Tüm kıtalarda geçerli olan sertifikasyona sahip, her parçası onaylı olması ile de ayrıca dikkat çekiyor. - BURSA