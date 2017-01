Türk Kargo Uçağı Kırgızistan'da Düştü: 37 Ölü

ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400 tipi Türk kargo uçağının Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında bulunan Daça Suu köyündeki evlerin üstüne düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi.



Bişkek-Manas Havalimanı'na inişi esnasında düşen uçakta bulunan 2'si pilot 4 mürettebatın yanı sıra köydeki 6'sı çocuk 33 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ayrıca köydeki onlarca ev de büyük zarar gördü.



Daça Suu köyü sakinleri yerel saatle 07: 30 sularında yaşanan olayın şokunu henüz atabilmiş değil:



"Uyuyordum. Eşim beni uyandırdı. Dışarıdan sesler geliyor, alevler var dedi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Dışarı çıktığımda alevleri gördük. Her yer yanıyordu. Uçak evlerin üstündeydi. Köyü tanıyamadık. Her şey yıkıldı."



Hong Kong-Bişkek seferini yaparken düşen uçağın, Manas Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında radar bağlantısı kesildiği, ayrıca bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş şartlarının da düşük olduğu belirtilmişti.



Ayrıca havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "İlk bulgulara göre, kazanın oluşumuna teknik nedenler veya yüklemeye bağlı etkenlerin yol açmadığı anlaşılmaktadır." denilerek, kazanın sebebi yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacaktır" denildi. Kırgızistan Başbakan Yardımcısı ise uçağın "pilot hatasından" düştüğünü iddia etti.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e can kayıpları için taziyelerini iletti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Kırgızistanda Kırgızistan Uçak kazası ölü düştü: uçağı kargo Türk Gepost: 16 januari 2017