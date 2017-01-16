Türk Kargo Uçağı Düştü: En Az 32 Ölü





Hong Kong- Bişkek seferini yapan Türk ACT Havayollarına ait kargo uçağı Kırgızistan'ın Manas Havalimanı yakınlarında düştü.



Boeng 747 tipi uçağın Bişkek'te yerleşim birimine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Kırgızistan Başbakanı Yardımcısı Muhambetkalıy Abulkaziyev, kargo uçağının yerel saatle 7.30 sularında Bişkek yakınlarındaki bir köye düştüğünü açıkladı.



4 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.



ACT Havayolları şirketinden yapılan açıklamada iniş yaptığı sırada düştüğü belirlenen uçakta 4 mürettebat bulunduğu kaydedildi.



Filosunda 4 uçak bulunduran şirket 2011 yılında Çinli HNA Grup ile yapılan ortaklık anlaşmasından sonra yoluna MyCargo ismiyle devam etme kararı almıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Ölüm Kırgızistanda ayaklanma Türkiye Hava durumu Uçak kazası ölü düştü: uçağı kargo Türk Gepost: 16 januari 2017