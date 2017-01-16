TÜMÜ
Haberler Search
Türk Kargo Uçağı Bişkek'te Kayboldu

Türk Kargo Uçağı Bişkek'te Kayboldu

ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi Türk kargo uçağı, Bişkek yakınlarında radardan kayboldu.

Türk Kargo Uçağı Bişkek'te Kayboldu

ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi Türk kargo uçağı, Bişkek yakınlarında radardan kayboldu.

Hong Kong'tan kalkan TC-MCL tescilli kargo uçağı ile irtibat Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında Türkiye saati ile 04.45'te kesildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı. - Bişkek


sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads