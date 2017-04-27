Türk Kalp Vakfı'nın 'Şehirdeki Çocuklar Projesi' Büyüyor
Dünyanın ve özellikle Türkiye'nin rekor seviyede en fazla ölüme sebebiyet veren sağlık meselesi olan kalp damar hastalıkları konusundaki farkındalık yaratma çalışmaları ile ülkenin önde gelen Sivil Toplum Örgütleri arasında yer alan Türk Kalp Vakfı, 'Şehirdeki Çocuklar Projesi' ile...
Dünyanın ve özellikle Türkiye'nin rekor seviyede en fazla ölüme sebebiyet veren sağlık meselesi olan kalp damar hastalıkları konusundaki farkındalık yaratma çalışmaları ile ülkenin önde gelen Sivil Toplum Örgütleri arasında yer alan Türk Kalp Vakfı, 'Şehirdeki Çocuklar Projesi' ile çalışmalarını sürdürüyor.
Pilot bölge olarak seçilen Şişli Bölgesindeki okullarda, geçtiğimiz yıl başlanan ve bu yıl Mart Ayı ortasında tamamlanan bu projenin sonuçlarının konuşulduğu basın toplantısına Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, UEFA Onursal Başkanı Şenes Erzik, Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Onursal Başkan Çetin Yıldırımakın, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, Türk Kalp Vakfı Çocuk Kardiyoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Türkan Ertuğrul, Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Oktay Duran, Türkiye Futbol Federasyonu Üyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez ve Doğan Haber Ajansı Spor Müdürü Faik Gürses katıldı.
Toplantıda konuşan Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven; "Sonuç olarak, Şehirdeki Çocuklar Projesi bize şehirlerin çeşitli nedenlerle aldığı göçler, büyük şehirlerdeki yatay ve dikey yerleşimlerin artması sonucu yeşil alanların hemen hemen azalması sokak ve caddelerin üretilememesi neticesinde, özellikle kenar mahallerde artık bırakın kullanılmayı tıkanma noktasına geldiği ve çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli oyun alanlarının kalmadığını görüyoruz.
Bu sorun zamanla psikolojik sorunları da beraberinde getirmesi ile birlikte çocuklarımızın üstündeki etkileri ve tahribatı da çok fazla olmaktadır.
Oyun alanlarının ve imkanların yeterli olmaması onları evlerde TV'lerin ve çağımızın en önemli buluşlarından birisi olan internetin başına kilitlemesine sebep olduğunu hepimiz üzülerek görüyoruz.
Bu hareketsizlik neticesinde, çocuklarımız maalesef bazı sağlık ve psikolojik sorunlar ile tanışıyorlar.
Bu hastalıkların başında da fiziksel aktivite eksikliğine bağlı olarak genç yaşta kalp ve damar hastalıkları ortaya çıkmaktadır.
Türk Kalp Vakfı bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, bu çalışmanın sonuçlarını devletimizin her kademesine ve bazı büyük belediyelerimize göndererek bu konuda da farkındalık yaratma çalışmalarını sürdürecektir. Çağrıldığımız her yere de giderek bu sorunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi.
Türk Kalp Vakfı Çocuk Kardiyoloji Direktörü Prof. Dr. Türkan Ertuğrul ise, "Çocukluktan itibaren kazanılan en güzel alışkanlık fiziksel aktivitedir" diye konuştu.
Ertuğrul ayrıca, düzenli spor yapmanın, eklem bağlarını ve kasları güçlendirdiği, kemiklerde mineralizasyonu artırdığı, büyümeye, boy uzamasına olumlu etki yaptığını, aşırı kilo almayı ve obesiteyi önlediğini ifade etti.
Türk Kalp Vakfı Onursal Başkanı Çetin Yıldırımakın da Dünya Kalp Federasyonu ve UEFA'nın Şehirdeki Çocuklar gibi önemli bir projenin Türk Kalp Vakfı tarafından başarıyla yürütüldüğünü söyledi.
PROJENİN AMACI
Şehirdeki Çocuklar Projesi, dünya genelindeki bir numaralı ölüm nedeni olan kalp damar hastalıklarına ilişkin başlıca değiştirilebilir risk faktörlerinden biri olan fiziksel hareketsizlik sorunu ile baş etmek üzere oluşturulmuştur.
Türk Kalp Vakfı tarafından yürütülen "Şehirdeki Çocuklar" projesinin ana hedefi Büyükşehirlerin düşük gelirli semtlerinde yaşayan 07-12 yaş grubundaki çocukların fiziksel aktiviteye erişimini arttırmak ve fiziksel aktivite konusundaki farkındalıklarını arttırmaktır.
Program, düşük gelirli kentsel mahallelerde yaşayan (07-12 yaş arası) çocukları ve gençleri fiziksel aktivite seviyelerini arttırmak üzere teşvik etmek için özel olarak tasarlanmış.
Projenin özel amacı ise; çocukları fiziksel aktivite ve daha hareketli olmaları konusunda gerek motivasyon gerek başta futbol olmak üzere spor yoluyla pratik imkanlar ile teşvik etmek ya da günlük yaşamlarındaki alışkanlıklarında değişiklikler yapma konusunda bu çocukları ikna etmek.
İSTANBUL / DHA