Türk Kahvesi ve Lokum Honduras Pazarına Türk Dizileri ile Girecek

LATİN Amerika pazarının lojistik merkezi olan Honduras'tan gelen alım heyetinin başında ki isim olan Guachicafe CEO'su Dora Oseguera "Türk kahvesi ve lokumu çok özel ürünler. Bu kültürü bizde kendi ülkemizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kültürün tanıtımını Honduras'ta Türk dizileri ile yapacağız" dedi.



İhracat pazarlarımızı çeşitlendirmek için ülke olarak harekete geçtiğimiz bugünlerde Ekonomi Bakanlığı'nın UR-GE projesi kapsamında Honduras'tan gelen alım heyetini ağırlayan İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu, Honduras pazarına Türk kahvesi ve lokum ile girecek. Honduras'tan gelen heyetin başında yer alan Guachicafe CEO'su Dora Oseguera, "Türk kahvesi ve lokumu çok özel ürünler. Bu kültürü biz de kendi ülkemizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Honduras'taki insanlar kahveyi ve şekerlemeyi çok seviyor. Türk lokumunun Honduras'ta olmasını ve Türk kahvesi ile birleştirip sunmayı çok istiyorum. Türk dizileri Honduras da oldukça popüler ve izleniyor, bu da Türk kahvesi ve lokumun konumlandırılmasında, pazarlanmasında fayda sağlayacaktır. Türk dizisinin yayınlandığı kanal ile görüşmeyi düşünüyorum. Pazarlama medya ile gelir. Bu kültürün tanıtımını Honduras'ta yine Türk dizileri ile yapacağız" dedi. Gerçekleştirdikleri çikolata ithalatına da değinen Oseguera, "Amerika ve Meksika'dan çikolata ithalatımız var. Ana ürünümüz çikolata. İthalat düşündüklerimizden ABD, sizin rakibiniz çünkü kalitesi çok iyi. Türkiye'deki ürünlerin kalitesi ve fiyatları da çok iyi. Fiyat açısından ABD Türkiye'den daha pahalı fakat kalite olarak Türkiye ile aynı. Paketleme olarak Türk ürünleri çok renkli ve ilgi çekici ayrıca oldukça yenilikçi. Ambalaj konusunda da pazarda yine en büyük rakibiniz ABD. Latin Amerikalı üreticiler ambalajın önemini henüz kavrayamadılar" dedi.



Honduras Latin Amerikan'ın lojistik üssü



Latin Amerika ülkeleri arasında Honduras'ın lojistik açıdan çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Oseguera, "Honduras jeopolitik açıdan Latin Amerika'nın merkezi konumunda. Bölgemize gelen ürünlerin birçoğu bizim ülkemizden yayılıyor. Ülkemizin 9 milyon nüfusu var. Ülkenizden getireceğimiz ürünleriniz 1 milyon veya daha az bir popülasyona hitap ediyor olacağız. Türkiye yüksek kalitede ürün üretebilmek için çok fazla efor sarf ediyor. İyi fiyatla iyi kaliteyi birleştirmek hiç kolay değil ama Türkiye bunu başarıyor. Hatta Amerika'da bile mesafeye ve rekabete rağmen kendine yer bulabiliyor. Türkiye'nin konumlandırması oldukça iyi. Ürünlerin çoğunu denedim tadı çok güzel, denemelerde hepsinin tadına baktım hatta bazı ürünlerin hepsini yedim. Buradaki firmaların hemen hemen hepsinin yenilikçi ürünleri var. Belçika waffle'ını Honduras'a götürmeyi düşünüyorum. Türkiye'nin kruvasan ve waffle'dan pazar payı alabileceğini düşünüyorum. Çikolatalı kruvasanı çok beğendim. Honduras'ta çikolatalı kruvasan yok." diye konuştu.



2017 yılında çok daha fazla çalışacağız



Honduras'tan gelen alım heyetine ev sahipliği yapan. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, "Bu zor dönemde Honduras'tan böyle bir ekibi getirmek bizler için çok önemli. Ekonomi Bakanlığımızın Ur-Ge projesi kapsamında 2017 yılının ilk alım heyetini ülkemizde ağırladık. 2017 yılında da alıcıları ülkemize getirmeye devam edeceğiz. 2016 yılı içerisinde 19 ülkeden alım heyetlerini ülkemizde ağırlamıştık. 2017 yılı bu alanda çok daha fazla çalışmamızın gerektiği bir yıl. İhracat seferberliğine çıktık. Bu pazar uzak diyerek oralara gitmeme şansımız yok" dedi - İstanbul