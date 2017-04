Türk Judosunun Korkusuz Kızı

Büşra Katipoğlu: "2020 Tokyo'da Zirvede Olacağım



"Göğsümdeki Türk Bayrağı Bana Güç Veriyor"



ERCAN ATA-ANTALYA/ DHA



Antalya'da yapılan Judo Grand Prix'e sakatlığı nedeniyle katılamayan Olimpik Milli Judo'cu Büşra Katipoğlu," Tekrar dünyaya gelsem yine judo yaparım."dedi



Judoyla ilkokulda bir ilan sayesinde tanışan Olimpik Milli Judocu Büşra Katipoğlu'nun judo hayatı filmlere konu olacak nitelikte. Ciddi sakatlıklar geçiren ancak hedefinden şaşmayan Katipoğlu yaşadığı günleri şöyle özetliyor. "Benim en büyük özelliğim çok büyük talihsizlikler yaşamam ve fiziksel olarak çok acı çekmem. Bu yüzden beni hiçbir şey korkutmuyor. Kısacası korkusuz oldum."ifadesini kullandı



Milli Sporcu Büşra Katipoğlu şu açıklamalarda bulundu:



Judonun hayatında spordan fazlası olduğunu ve Rio Olimpiyatları benim için zorlu bir yoldu. Belki de imkansızdı. Rakiplerimin 4 senede topladıkları puana yetişmem için önümde sadece 1 sene vardı. Sakatlık sürecim iyi olduğumu bilmek ama yapamamak ve iyi olduğumu kendime kanıtlamakla geçti. Hızlı geri dönüş için sürekli yoğun antrenmanlar yaptım. Olimpiyat için az bir süre kalmıştı. ve mindere döndüğümde artık söz benimdi. Tüm benliğimle yarışmalara girdim ve olimpiyatlara gitmeye hak kazandım."diye konuştu



"2020 TOKYO'DA ZİRVEDE OLACAĞIM"



Tekrar dünyaya gelsem yine judo yaparım diyen Olimpik judocu olimpiyatlarda yarışmak ve olimpiyat havasını solumak, dev organizasyonun bir parçası olmak, kesinlikle her sporcunun yaşaması gereken bir duygu. Bu duyguyu çok kelimelere dökemiyorum ama şunu söyleyebilirim. "Benim spora başladığımdan beri her gözümü kapattığımda hayal ettiğim yeri yaşadım. Bu tarifsiz bir duyguydu. Ama artık Rio bitti şuan tek hedefim Tokyo. Bu doğrultuda 2020 Tokyo Olimpiyatlarının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Yeni bir sisteme geçildi. Yoğun bir kamp dönemi geçiyor. Ancak bu kez olimpiyat için daha tecrübeliyim. Neler yapmam gerektiğini daha iyi biliyorum. Judo için Tokyo zor geçecek. ve ben her zamankinden daha çok isteyerek o minderde yer alacağım. İnşallah 2020 Tokyo'da zirvede olacağım. Ayrıca judo branşı olimpiyatlarda ülkemiz açısından da çok önemli. Türkiye'nin judo da 14 kota hakkı bulunuyor. Diğer branşlara bu kadar kota hakkı verilmeyebiliyor. Gençlik Spor Bakanlığımız da bu noktada bize çok inanıyor ve güveniyor. Judo takımı olarak bize inananların inancını, boşa çıkarmak istemiyoruz. Bu yüzden, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 14 sikletin tamamında madalya kovalayacağız,"dedi



"SEZER BAŞKAN BİZE GÜÇ VERİYOR"



Türkiye Judo Federasyonu'nun yeni başkanı Sezer Huysuz'un kendilerine inanılmaz güç kattığını ifade eden Büşra Katipoğlu:"olimpiyat havasını birçok kez yaşamış bir ismin, başkanımız olması bana ve takım arkadaşlarıma güç veriyor. Başkanımız ve yönetimimiz bizim için olağanüstü çaba gösteriyor. Başarı için tüm unsurları düşünüyorlar. Türk Judosu büyük bir aile ve büyük bir takım oldu. Judodaki karakterimizi takım olarak mindere yansıtmaya başladık. Bu karakteri devam ettirip Türk judosunun gücünü tüm dünyaya göstereceğiz" diye konuştu.



"GÖĞSÜMDEKİ TÜRK BAYRAĞI BANA GÜÇ VERİYOR"



Göğsümde taşıdığım Türk bayrağı bana güç veriyor diyen Milli Judocu bazen müsabakalar çok zorlu geçiyor. 10 saniyenin ömür geldiği gibi zamanlar. İşte o zamanlarda tek aklıma gelen göğsümdeki Albayrak beni ayakta tutuyor. Daha güçlendiriyor. Şampiyonluğa daha da inandırıyor. Milletimiz bayrağımızın dalgalandığı her alana tutkuyla bağlı ve bende her müsabakaya çıktığımda milletimin gücünü hissediyorum. İnsanın en büyük rakibi kendisidir. Beyninde koyduğu engeller ve korkulardır."



"JUDOYA ADANMIŞ BİR HAYAT"



Kamplar ve antrenman dışında kalan zamanını da judoya ayırdığını belirten Katipoğlu judo benim için spordan daha fazlası tatamiye ayak bastığımda yaşama dair şeyleri dışarda bırakıyorum ve Tatami de huzur buluyorum. Judo Dünya ve Avrupa'da çok popüler bir spor dalı. Bizde bu doğrultuda takım arkadaşlarımla birlikte judonun tanıtımı ve judoya yeni sporcular kazandırmak için okullarda genç kardeşlerimizle buluşuyoruz. Spor ve judo hakkında genç kardeşlerimize deneyimlerimizi aktararak Türk sporuna kazanımlarını sağlıyoruz. Genellikle Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorum. Milli Sporcu olarak sadece tatami de değil tatami dışında da sorumluluklarımız olduğunu düşünüyorum. Aktif judo hayatımı noktaladıktan sonra da judocuların yetiştiği konakladığı ve antrenman yaptığı bir judo evi kurmak istiyorum. Hayalim tüm judocuları bir çatı altında toplamak."ifadelerini kullandı



"ŞAMPİYONLUĞA ALIŞKIN BİR AİLEYİZ"



Türkiye Judo Süper Liginde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Erkek ve Bayan Judo Takımı olarak iki şampiyonluk elde ettik. Biz İBB olarak büyük ve şampiyonluklara alışkın bir aileyiz. Bu senede başarımızı tekrarladık. Galatasaray ile yaptığımız şampiyonluk maçı sonrası kupanın sahibi olmak bizim için çok önemliydi. Çok sevindik ama bir sonraki gün tekrar şampiyon olmak için çalışmalara başladık. Tesis ve imkan bakımından Avrupa'nın sayılı kulüpleri arasında yer alıyoruz. Dünyanın en iyi 3 spor tesisinden birisi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Cebeci Spor Kompleksi'nde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Dünya klasmanında çok başarılı olan hatta olimpiyat şampiyonların bile sahip olamadıkları imkanlara sahibiz. Bu imkanlar sayesinde kulübümüzden birçok olimpiyat şampiyonu çıkartacağına olan inancım tam."



"HIZ OLARAK MESSİ'YE BENZETİLİYOR"



Türk Judosunda stili Messi'ye benzetilen Milli sporcu Katipoğlu:"Messi'de benim gibi çabuk ve ne zaman ne yapacağı belli değil. Kriz anlarında rakibin boşlukları çok iyi değerlendiriyor. Bu yönlerden kendimi Messi'ye yakın hissediyorum. Bugün burada sakatlığımdan dolayı yarışamadım. 10 gün sonra Avrupa şampiyonası ve Mayıs ayında İslam oyunları var. Tek hedefim bu iki şampiyonada kürsüde yer almak. Rio olimpiyatları hazırlık sürecinde çok zorlanmıştım. Şimdiden sıralamada üst sıralarda yer alarak 2020 olimpiyatlarına daha rahat hazırlanmak istiyorum. Bu dönemde kendime çok güveniyorum. Bize verilen tüm imkanlara baktığımızda başarmamamız için hiç bir engel yok. Tek hadefimiz var daha çok çalışarak Ülkemizi en üst seviyede temsil etmek. Bu güç Türk sporcusunda var ve bunu tüm olimpik kadromuzun 2020'de ispatlayacağını olan inancım tam,"