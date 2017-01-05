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Türk-Japon Üniversitesi Kurulacak
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Türk-Japon Üniversitesi Kurulacak

TBMM Başkanlığına Türk-Japon Üniversitesi Kurulmasına dair kanun tasarısı sunuldu.

Türk-Japon Üniversitesi Kurulacak

TBMM Başkanlığına Türk-Japon Üniversitesi Kurulmasına dair kanun tasarısı sunuldu.

Kaynak: Dunya.com

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