Türk İşadamlarının Afrika Ziyareti Devam Ediyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonu ile Türk iş dünyası heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde üç ülkeyi kapsayan Afrika resmi ziyareti devam ediyor.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu'nun (DEİK) organizasyonu ile Türk iş dünyası heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde üç Afrika ülkesini kapsayan resmi ziyareti sürüyor. Doğu Afrika'nın 3 ülkesi, sırasıyla, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı ziyaret edecek heyet, 22 - 25 Ocak 2017 tarihleri arasında 150'ye yakın Türk iş insanı bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buluyor. Ziyaret kapsamında DEİK ev sahipliğinde düzenlenen iş dünyası buluşmalarının da ilki olan Tanzanya-Türkiye İş Forumu'nun kapanış oturumu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. John Magufuli, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Charles John Mwijage, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Tanzanya Özel Sektör Kurumu Başkanı Dr. Reginald Mengi'nin katılımları ile Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde gerçekleştirildi. Forum öncesinde gerçekleştirilen B2B görüşmelere ise Türk ve Tanzanyalı 800'ün üzerinde iş insanı katıldı.



"Türkiye, tecrübesini Tanzanya ile paylaşmaya hazır"



Forumda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın yakın zamanda Ankara'da Büyükelçilik açacağını söylerken, olumlu yönde ilerleyen siyasi diyaloğun yakın zamanda iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomiye de yansıyacağını ifade etti. Tanzanya'nın Doğu Afrika'da istikrar ve güvenin var olduğu tek ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, iki ekonominin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi. Tanzanya ile güçlenen dostluk ve işbirliği ilişkilerinin ekonomik alanda da ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, G20 üyesi olan Türkiye'nin, ticaret ve yatırımlar konusundaki bilgi birikimi ve tecrübesini Tanzanya ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki toplam yatırımlarının 6 milyar ABD Dolarına ulaştığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin Afrika kıtasının genelinde en fazla istihdam sağlayan ülke olduğunu da söyledi. Tanzanyalı iş insanlarını, Türk muhatapları ile birlikte çalışmaya davet eden Erdoğan, yatırımların sadece Türkiye ve Tanzanya ile sınırlı kalmadan, üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapma çağrısında bulundu. Altyapı, müteahhitlik, enerji, ulaşım ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde iki ülke arasında önemli ticari ve ekonomik potansiyel bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çok taraflı platformlarda Afrika'nın sesi olmaya devam edeceğini de vurguladı. 'Dünyayı 5 ülkenin iki dudağının arasına terk edemeyiz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın her kıtasında farklı ülkelerden temsilcilerinin oluşturduğu bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oluşturulması önerisinde bulundu. Afrika kıtasını ilgilendiren sorunlara çözümün ancak Afrika kıtasından çıkacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada en az gelişmiş ülkelere destek konusunda Türkiye'nin ilk sıralarda yer aldığını söyledi.



Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. John Magufuli ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı'nın Tanzanya'yı ziyareti için teşekkür ederken, ziyarete eşlik ettikleri için Türk iş dünyası temsilcilerine de teşekkürlerini sundu. 2011 yılında Türkiye ile Tanzanya arasındaki ticaretin 60 milyon ABD Doları civarında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Magufuli, bu rakamın 2016 yılı sonu itibariyle 190 milyon ABD Dolarına eriştiğini ve Tanzanya'daki Türk yatırımları sayesinde birçok Tanzanyalı'nın iş imkanına sahip olduğunu söyledi. Tanzanya'nın sekiz komşu ülkeyi beraberinde getirme potansiyeli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Dr. John Magufuli, 'Tanzanya iş yapmak için en iyi ülke' diyerek, Türk iş dünyası temsilcilerine çağrıda bulundu. Doğal kaynaklar, tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde Tanzanya'da yatırım potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Tanzanya Cumhurbaşkanı, İş Forumu sonrasında oluşan sinerji ile Türk ve Tanzanyalı iş dünyaları arasında bir ağın oluşmasını temenni ettiğini dile getirdi.



Forum da konuşan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, "Türkiye'de hangi sektörde, hangi alanda güvenilir firma arıyorsanız, doğru adres DEİK'tir. Biz, sizlerin ticaret, yatırım ve inşaat gibi hemen her alandaki taleplerinizi kurumlarımız arasında dağıtıp, sizin için en uygun ve güvenilir firmaları buluruz" dedi. DEİK ile çalışmanın, sadece Türkiye ile çalışmak anlamına gelmediğini belirten Başkan Vardan, Tanzanya ile Türkiye arasındaki mevcut karşılıklı ticaretin potansiyeli yansıtmadığına dikkat çekti: "2005 yılında iki ülke arasında 12 milyon ABD Doları seviyesinde olan ticaret hacmimiz, 10 yılda 12,5 kat artmış; 2015 yılında da 151 milyon ABD Doları seviyesine ulaşmış durumda. Ancak potansiyele bakıldığında bunu yeterli görmüyoruz. Tanzanya'nın imkanlarının, biz Türk iş dünyası için çok daha farklı fırsatlar sunduğunu biliyoruz. Altyapı, inşaat, tarım ve turizm sektörlerinde rahatlıkla iş yapabileceğimiz birçok alan var. İşte bu noktadan hareketle bizler, Türk özel sektörü olarak Tanzanya ile ilişkilerimizi güçlendirmek ve derinleştirmek istiyoruz" dedi. Başkan Vardan ayrıca Forum kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmelerine 800'ün üzerinde Türk ve Tanzanyalı iş insanının katıldığını ve görüşmelerin yoğun ve çok verimli geçtiğini söyledi.



Tanzanya-Türkiye İş Forumu'nun ardından ayrıca DEİK ile Tanzanya Özel Sektör Kurumu (TPSF) arasında İş Konseyi Mutabakat Zaptı imzalandı.



DEİK, 2015 yılı Ekonomi Bakanlığı verilerine Türkiye-Tanzanya ticaret verilerini şu şekilde belirtti:



"Toplam dış ticaret hacmi: 150 milyon ABD Doları



Türkiye'den Tanzanya'ya yapılan ihracat: 116 milyon ABD Doları



Başlıca ihracat kalemleri: Demir-çelikten çubuklar, römorklar tohum, hububat, kuru baklagil öğütme makineleri, mayalar ve cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar ve makarna.



Türkiye'nin Tanzanya'dan yaptığı ithalat: 34 milyon ABD Doları



Başlıca ithalat kalemleri: Tütün, sökülecek gemiler, yağlı tohumlar ve meyveler, tohum, meyve ve pamuk". - İSTANBUL