Türk-Iş Yüzde 18 Zam Istedi

Türk-İş, 157 bin kamu işçisi için yüzde 18 oranında zam talep etti.

Türk-Iş Yüzde 18 Zam Istedi

Türk-İş, 157 bin kamu işçisi için yüzde 18 oranında zam talep etti.

(İHA)

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