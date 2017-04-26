Türk-İş'ten Yüzde 18 Zam Talebi

Türk-İş, kamudaki 157 bin işçi için yüzde 18 zam talebini Bakan Müezzinoğlu'na iletti.
4 sene boyunca uğraştı, 100 metrelik kağıda sığdırdı
Tesettürlü kadınlara asla sormamanız gereken 15 soru
Kadınların çığlıklarını duyan zabıta, tacizciyi böyle enseledi
Alacaklarını bırakıp şehri terk etti
Hayat kadınının 1 günü böyle geçiyor!
Kendini çirkin bulan kadının yardımına TV programı koştu!
İSKİ kazısından 1500 yıllık kilise çıktı
Rusya'dan Türkiye'yle ilgili önemli karar
Facebook canlı yayınında 11 aylık bebeğini öldürdü!