Türk-İş'ten Yüzde 18 Zam Talebi

Türk-İş, kamudaki 157 bin işçi için yüzde 18 zam talebini Bakan Müezzinoğlu'na iletti.

Türk-İş'ten Yüzde 18 Zam Talebi

Türk-İş, kamudaki 157 bin işçi için yüzde 18 zam talebini Bakan Müezzinoğlu'na iletti.

Kaynak: Dunya.com

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