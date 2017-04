Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması

Türk-İş'in araştırmasına göre, nisanda 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 518, yoksulluk sınırı ise 4 bin 944 lira oldu.



Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın nisan sonuçları açıklandı.



Araştırmaya göre, nisanda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 518 lira olarak hesaplandı.



Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 4 bin 944 lira 63 kuruş oldu.



Bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin bin 899 lira 3 kuruş hesaplandığı nisanda, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 2,51 arttı.



Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış yüzde 9,45 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 3,38 olarak gerçekleşti.



Kıyma ve kuşbaşı et fiyatı artış gösterdi



Araştırmaya göre, süt ve yoğurt fiyatı geçen aya göre değişmezken, peynirde artış tespit edildi.



Kıyma ve kuşbaşı et fiyatı bu ay artış gösterdi. Sakatat ürünleri ile tavuk fiyatı ise değişmedi. Balık fiyatlarında, mevsimin de etkisiyle biraz artış gözlendi. Yumurtanın tanesi nisanda 5 kuruş ucuzladı.



Bakliyat ürünlerinin fiyatları, nohuttaki artış dışında ortalamada aynı kaldı.



Geçen ay 4,15 lira hesaplanan ortalama sebze-meyve fiyatı bu ay 4,17 lira oldu. Geçen ay ortalama 4,37 lira olan sebze fiyatı 4,08 liraya gerilerken, geçen ay ortalama 3,57 hesaplanan meyve fiyatı bu ay 4,50 lira oldu.



Tereyağı, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı bu ay değişmedi, margarin fiyatı ise biraz arttı. Zeytin fiyatı ortalamada fazla değişiklik göstermedi.