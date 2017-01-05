Türk-İş İl Temsilcisi Yaman Açıklaması

Türk-İş İl Temsilcisi Cemal Yaman, "İnşallah 2017 yılı hepimiz için hayırlı olacak." dedi.



Türk-İş İl Temsilcisi Cemal Yaman, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlediği basın toplantısında, sendika olarak hizmet etmekten zevk aldıklarını söyledi.



Yaman, 2015 yılında çıkan torba yasasıyla işçilerin asıl işçi statüsüne kavuştuğunu belirterek, "Devlet, 'kamuda çalışanların 6772 sayılı yasadan kaynaklanan ikramiye hakkı var' diyor, alıyor muydunuz, hayır. Koop-İş sendikası taşın altına elini koydu, bütün mahkeme masrafları sendika tarafından karşılandı ve Türkiye'de olmayan bir şey oldu. Şu anda dava açan 450 kişiden 230 kişi parasını almış. Yargıtay'dan da bu onandı. Bunun artık dönüşü yok, bundan sonra top hükümette ya da karar vericilerde." diye konuştu.



FETÖ'nün darbe girişimine kalkıştığını belirten Yaman, "Bu ülke hepimizin. Türkiye şu anda ateş çemberi içerisinde. Türkiye kurtuluş savaşı mücadelesi veriyor, biz burada çalışma hayatıyla bir konuyu konuşsak diyecekler ki bunlar kafayı mı yedi. Her şeyin yeri ve zamanı var. İnşallah 2017 yılı hepimiz için hayırlı olacak diye düşünüyorum." dedi.



Toplantıya, Koop-İş Sendikası yöneticileri, hastane temsilcileri ve hastanede çalışan işçiler katıldı.