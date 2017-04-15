Türk-İş Genel Başkanı Atalay Gazetecilerle Buluştu

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "DEAŞ, FETÖ, PKK, bunlar aynı yerden besleniyorlar, aynı yerden para alıyorlar, aynı lokantadan yemek yiyorlar. Hedef aynı, bu ülkeyi halletmekti, Allah o akşam (15 Temmuz) bunlara imkan vermedi." dedi.



Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir restoranda yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya gelen Atalay, 15 Temmuz'da ülkenin başından bir musibet geçtiğini söyledi.



O akşam Türk halkının büyük mücadele verdiğini, sendikaya bağlı 6 şehit ve 21 ağır yaralılarının olduğunu aktaran Atalay, "15 Temmuz'un üzerinden 9 ay zaman geçti, süreç bitti mi? Bitmedi, devam ediyor. Önümüzdeki ilk fırsatta bunların yüzünü görme imkanı bulabilirsiniz. İlk fırsatta bunlar başka değişik işler çıkartırlar, yapmaya devam ederler." diye konuştu.



Atalay, kendilerine bağlı sendikalarda çok fazla FETÖ'cü olmadığını, bunların asker, polis, iş adamları ve büyükelçiler arasında organize olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"O akşam eğitim şurasında söyledim; bir ülkede Milli Eğitim ve Diyanet mükemmel olursa işler mükemmel olur. Biz bunları niye görmedik? Adam dergi çıkartıyor 'Sızıntı', diyor ki, 'Sızacam.' Dergi çıkartıyor 'Aksiyon.' 'Aksiyon yapacağım size.' diyor. Gazetesi var, 'Zaman', tersine çevirdiğin zaman 'namaz.' Milletime kitap satıyor, uçurtma şenliği diyor 15 Temmuz. Biz bunları 17-25 Aralık'a kadar niye göremedik? Ülke gitmişti. Bunlar 17-25 Aralık'tan sonra PKK ile temas halinde olan MİT elemanlarını öldürdüler. Bunlar PKK ile beraber ortaklaşa iş yaptılar."



15 Temmuz sonrası yaşanan ihraç işlemlerinin ardından "askerin bittiği" yönünde eleştiriler olduğuna işaret eden Atalay, "Pilot yok, bilmem ne yok.' diye eleştirdiler. Hani asker bitmişti? Şimdi PKK'nın canını çıkartıyorlar, Geçen hafta Yüksekova, Esendere, o araya gittim. Arabanın içinde çok rahat dolaşabiliyorsunuz, hiç problem yok. Türkiye'nin en zor bölgesi orası. Asker canını çıkartıyor, PKK boynunu kaldıramıyor, mükemmel bir başarı sağlıyorlar. DEAŞ, FETÖ, PKK, bunlar aynı yerden besleniyorlar, aynı yerden para alıyorlar, aynı lokantadan yemek yiyorlar. Hedef aynı, bu ülkeyi halletmekti, Allah o akşam bunlara imkan vermedi. Tayyip Bey'in o akşamki açıklaması, sonra bu milletin olağanüstü ölümüne koşması, bu ülkeyi kurtardı. Türkiye yoksa ne sendika ne parti ne de dernek var. Onun için ben oturduğum günden beri evvela benim önceliğim Türkiye, sonra temsil ettiğim insanlar." değerlendirmesinde bulundu.



Türk-İş, 1 Mayıs'ı İstanbul veya Ankara'da kutlayacak



Ergün Atalay, Türkiye'deki sendikacıların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü beklediğini anımsatarak, o gün işçilerin sıkıntılarının konuşulduğunu kaydetti.



Yıllardır Taksim meselesi yüzünden çıkan kavgadan dolayı işçilerin meselesini konuşamadıklarını vurgulayan Atalay, "Başkanlığım dönemimde, 'Taksim'i verseniz de gitmiyorum.' dedim. İlk başkan oldum, İstanbul'da yaptık, arkadan Zonguldak'a gittik, geçen sene Çanakkale'ye gittik, orada aşağı yukarı 50 bin insandık. Şimdi bu sene de ayın 20'sinde Türk-İş Başkanlar Kurulu'nda tespit edeceğiz, Taksim'de yapmayacağız ama Taksim'i verseler de yokuz. ya İstanbul'da uygun görecekleri bir yerde ya da Ankara Tandoğan'da 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Ankara ağırlıkta gözüküyor ama bittiği zaman resmi açıklamayı yapacağız. 1 Mayıs'ta neyi konuşacağız? Özürlüyü, kadını, taşeronu, geçici işçiyi, 15 Temmuz'u, kıdem tazminatını konuşacağız." ifadelerini kullandı.



Atalay, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.



Toplantıya daha sonra katılan Vali Hüseyin Avni Coş da Ergün Atalay ve gazetecilerle sohbet etti.