Türk-İş Genel Başkanı Atalay Açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, halk oylamasının sonucunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "evet" ya da "hayır" tercihi kullanan tüm vatandaşların bu ülkede barış içinde ve kardeşçe birlikte yaşamaya devam edeceğini belirtti.



Atalay, dün yapılan halk oylamasının sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, halk oylamasına katılım oranının yüzde 85'i bulduğunu ifade etti.



Milletin iradesiyle gerçekleştirilen anayasa değişikliğinin geleceğin şekillenmesinde yol gösterici olacağını, 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesine önemli katkıda bulunacağını vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:



"Halk oylamasında 'evet' ya da 'hayır' tercihini kullanan tüm vatandaşlarımız aynı değerdedir. Bu ülkede barış içinde ve kardeşçe birlikte yaşamaya devam edecektir. Yürütülen kampanyalarda zaman zaman sergilenen sert ve kırıcı üslubun geride bırakılması gerekmektedir. Ülkenin temel sorunlarının bir an önce çözüme kavuşması hepimizin ortak beklentisidir."



"Yetecek ücretin belirlenerek verilmesi sağlanmalı"



Halk oylamasının kampanya sürecinin geride kaldığını, yeni dönemde yaşama ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yoğunlaşılması gerektiğini vurgulayan Atalay, şu ifadeleri kullandı:



"Çalışanların hak ve çıkarlarının korunarak geliştirilmesi öncelikli olmalıdır. Gelir dağılımının düzeltilmesi ve emeğin milli gelirden daha fazla pay alması, yetecek ücretin belirlenerek verilmesi sağlanmalıdır. İşsizlik ve yoksulluğun önlenmesi Türkiye'nin sosyal sorunlarının çözümüne temel oluşturacak ve refahın daha geniş kesimlerce paylaşılmasını sağlayacaktır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, öncelikli bir konu olarak gündemde yerini korumaktadır."