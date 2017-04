Türk-İş Başkanlar Kurulu Açıklaması

Türk-İş Başkanlar Kurulu, halk oylamasında "evet" ya da "hayır"ı tercih edenlerin iradelerine saygı duyulması, kampanyalarda zaman zaman sergilenen üslubun geride bırakılması ve daha kucaklayıcı dil kullanılması gerektiğini belirtti.



Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, konfederasyonun Başkanlar Kurulu'nun bugün Ankara'da gerçekleştirdiği toplantının ardından bildiri hazırlandı.



Halk oylamasının yüzde 85'e varan katılımla ve barış içinde gerçekleşmesinin olumlu olduğu kaydedilen bildiride, referandumda tercihlerini "evet" ya da "hayır" olarak belirleyen vatandaşların iradelerine saygı duyulması, yürütülen kampanyalarda zaman zaman sergilenen üslubun geride bırakılması, daha kucaklayıcı dil kullanılması gerektiğine işaret edildi.



Bildiride, şu ifadeler kullanıldı:



"Türk-İş emek, barış, özgürlük mücadelesinin merkezinde 65 yıldan bu yana yer almış, ülke ve işçi sorunlarının tartışıldığı, çözüm yolu arandığı her platformda 'Ankara'da Türk-İş vardır' güvencesini sağlayan sorumlu ve toplum nezdinde güvenilir bir kuruluş olmuştur. 2017 yılında '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' merkezi düzeyde Ankara'da kutlanacaktır. Geniş bir katılımla gerçekleştirilecek mitingde, işçi ve ülke sorunları bir kez daha dile getirilecek, taleplerimiz ortaya konulacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi konfederasyonumuz, diğer illerde de 1 Mayıs etkinliklerinde bulunacaktır."



Kıdem tazminatı



Taşeron ve geçici işçilik konusunda kalıcı çözümün bir an önce uygulanması gerektiği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:



"İşçilerin geleceğine ipotek koymayı amaçlayan düzenlemelere dün olduğu gibi bugün de karşıyız. Kıdem tazminatı konusunda genel kurulumuzda alınan kararın gereğini yerine getirmekte kararlıyız. İşçilerin kazanılmış haklarını gözetmeyen, dikkate almayan yaklaşımlar, iş barışını da sosyal barışı da zedeleyecektir. Ülkenin milli birlik ve beraberliği, ekonomik ve sosyal kalkınması için işçi sınıfı, üzerine düşen görev ve sorumluluğu her fırsatta yerine getirmiştir. Ancak işçilerin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, yaşama ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusundaki beklentileri karşılanmamıştır."



Bu yıl bağıtlanacak kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinin önemi vurgulanan bildiride, "Tüm toplu iş sözleşmelerinin yürütümünde ve bağıtlanmasında, üye sendikalar ve işçiler tam bir dayanışma içinde taleplerinin gerçekleşmesi kararlılığında olacaktır. Ekonomik ve sosyal politikalar, adil gelir dağılımı ve eşitsizliklerin azaltılması temelinde hayata geçirilmelidir. Ekonomik teşvik ve destek, öncelikle ücretli çalışanlar olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimler için uygulanmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.



Sendikal örgütlenme özgürlüğünün demokrasinin temel değerleri arasında bulunduğuna işaret edilen bildiride, TÜMTİS Ankara Şubesi yöneticileri ile işçilerinin dava konusu edilen ve hapis kararıyla sonuçlanan faaliyetlerinin, işçilerin hak ve çıkarlarını geliştirmek kapsamında olduğu savunuldu.