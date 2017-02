Türk Iş Adamlarından Saraybosnalı Yetimlere Yardım - Saraybosna

Türk Bosna Hersek İş Adamları Derneğinin (TUBSIAD) organizasyonunda, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki çocuk yurdunda kalan yetimlere hediye verildi.



Bjelava semtindeki çocuk yurdunda düzenlenen programa, Saraybosna Kantonu Çalışma, Sosyal Politikalar, Mülteciler ve Göçmenler Bakanı Amela Dautbegovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve TUBSIAD yetkilileri katıldı.



Bakan Dautbegovic, geçen hafta da yetimlere yönelik faydalı bir etkinliğin TUBSIAD ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlendiğini anımsatarak, "Bugün de yurtta kalan 92 çocuğa okul malzemeleri ve sırt çantaları dağıtıldı." dedi.



Büyükelçi Koç da böylesine anlamlı bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tek isteğimiz bu çocukların yüzlerindeki gülümsemenin asla kaybolmaması." ifadesini kullandı.



Bugünkü yurt ziyaretinin başlangıç niteliğinde olduğunu kaydeden Koç, "Bu başlangıcın hem bu kuruma hem de bakanlığa bağlı diğer kurumlara yapılabilecek yardımların planlanmasına fırsat sunması bizi son derece mutlu ediyor." diye konuştu.



TUBSIAD Başkanı Abdurrahman Uvak ise dernek olarak, Bosna Hersek'teki çocuk yurtlarına daha ciddi yardımlar yapabilmek amacıyla Türkiye'deki çeşitli belediyelerle de ön görüşmeler yaptıklarını söyledi.



Çocuk Yurdu Müdürü Saudin Djurdjevic de yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklar her ziyaretten mutluluk duyuyor. Aldıkları her hediye onların yüzünü güldürüyor. Bu ziyaretler yetim çocuklara birilerinin onları sevdiğini ve onları düşündüğünü gösteriyor." dedi.