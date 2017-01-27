Türk İş Adamı Ahmet Reyiz Yılmaz'dan İsrail'in Türkiye Büyükelçisi'ne "İnisiyatif Alın" Çağrısı

İsrail ile Türk şirketi arasında hukuka aykırı vergi krizi devam ederken, Türk şirketinin sahibi Ahmet Reyiz Yılmaz, İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'e "İnisiyatif alın" çağrısı yaptı.



İsrail Maliye Bakanlığının ülkede 23 yıldır faaliyet gösteren Türk şirketini hedef seçerek yaklaşık 45 milyon dolar gibi büyük bir vergi talebi ile şirketin kapısını çalması ile ortaya çıkan İsrail Maliye Bakanlığı ile şirket arasındaki kriz devam ediyor. İsrail ile Türk şirketi arasında devam eden vergi krizinde İsrail Maliye Bakanlığının mahkemenin evrak talebini reddettiği öğrenildi. Bunun üzerine şirketin sahibi Ahmet Reyiz Yılmaz yazılı bir açıklama yaptı. Yılmaz yaptığı açıklamada, "İsrail Maliyesi mahkemeden evrak gizliyor. Bu çok ayıp bir şey. İsrail'de Maliye Bakanlığı İsrail mahkemesinden evrak gizliyor. Tuhaf bir durum var ortada. Mahkeme bir yazışma tutanağı istiyor, İsrail Maliye Bakanlığı vermem diyor. Bizden istenen evrağa İsrail Maliyesinin cevabı var. Bu cevaba göre Savunma Bakanlığının İsrail Maliye Bakanlığına 2004'te yazdığı yazıda da muafiyet yazıyor. Bizden istenilen vergi tamamen suni ve temeli olmayan asılsız bir iddiadan öteye geçmeyen, hukuk dışı bir eylemden ibarettir. Ne yazık ki bu iddia bir de İsrail mahkemesine taşınarak bizi zora sokacak adımlar atılmak istenmiştir. Şirket olarak biz İsrail'de mahkemeye belgeleri sunmamıza rağmen İsrail Maliye Bakanlığından istenen ve 2004 yılında muafiyetimizi gösteren İsrail Savunma Bakanlığına ait Maliye yazışmaları mahkeme tarafından istenmesine rağmen İsrail Maliye Bakanlığı bu yazıları vermeyeceğini bildirdi. Bu işin tadı kaçacağı kesindir. Böyle bir saçmalık olamaz" dedi.



İsrail'in Türkiye Büyükelçisi Eitan Naeh'e de seslenen Ahmet Reyiz Yılmaz, "Sayın Naeh acilen sorumluluk almalıdır. Önümüzdeki günlerde özellikle Sayın İsrail Türk Büyükelçisi Eithan Naeh Bey tarafından kuvvetli politik adımlar atılmasını ve bu suni meselenin kapatılmasını bekliyor ve ümit ediyoruz. Türk Büyükelçimiz İsrail'de temaslarını sürdürmektedir. İsrail Maliye Bakanlığı son derece hukuk dışı bir tavır ile hareket etmektedir. Bu işler iki ülke ilişkilerine hiçbir katkı yapmaz. Mahkeme sizden bir belge istiyor, siz veremeyiz diyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz mahkemeden. Bizim muaf olduğumuz bir vergiyi istiyorsunuz. Öte yandan daha önce mahkeme huzurunda İsrail Hükümet beyanlarını yok sayıyorsunuz, bir yandan da size İsrail Savunma Bakanlığından 2004 yılında bizim bu muafiyetimizin gerekçesini yazan yazıları mahkemeye veriyorsunuz. Bu mantık kabul edilemez. Sayın Büyükelçi bu işi çözer. İsrail Büyükelçisi Sayın Naeh bu konuyu çözecek politik kariyer ve güce sahiptir. Kendisi Netanyahu ile de yakın temas halindedir. Bu konuda İsrail Maliye Bakanına Büyükelçi olarak kendi görüşlerini de aktarması gerekir. Sonuçta İsrail Maliye Bakanı da ülkesini yönetmeye aday bir isim. Bu yanlışlıklar kendisi açısından da olumlu şeyler değildir. Benim kanaatim Sayın Büyükelçi Naeh bu meselede biraz inisiyatif alarak hareket ederse bu mesele mahkeme süreci kapatılarak sorun olmaktan çıkartılır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL