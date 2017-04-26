Türk-İş, 157 Bin Kamu İşçisi İçin Yüzde 18 Oranında Zam Talep Etti.

IHAAW111146-EKO/26-04-2017- Türk-İş, 157 bin kamu işçisi için yüzde 18 oranında zam talep etti. 26.04.2017 11: 11: 46 TSINNNN - ANKARA
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