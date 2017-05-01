Türk-İş, 1 Mayıs 1977'de ölenleri andı



İSTANBUL - Türk-İş üyesi bir grup, Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenleri andı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk- İş) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Sabah saatlerinde Taksim Meydanı'na gelen konfederasyon üyesi bir grup, Kazancı Yokuşu'na geçerek, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı. Grup, daha sonra işçi haklarıyla ilgili çeşitli sloganlar attı.

Türk - İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 1 Mayıs'ın çalışanlar için haklarını dile getirme günü olduğunu belirterek, basın açıklaması yaptı.

Irgat, "Tüm dünyada yaşamını emeğiyle sürdürenleri için bugün tarihi bir gün. 1 Mayıs dini, dili, ırkı cinsiyeti, dünya görüşü ne olursa olsun dünyadaki tüm emekçilerin ortak sorunlarına, ortak hak taleplerine seslerini yükseltmesinin günüdür. Ürettiğimiz ortak zenginliğin eşitçe paylaşıldığı, tüm insanların huzur içinde yaşadığı bir dünya mücadelesi veriyoruz" dedi.