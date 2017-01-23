Türk Hırdavat Firmaları İran Pazarına Yöneldi

Türk hırdavat firmaları, ekonomik ambargonun kaldırılmasının ardından INTEX 2017 İran Uluslararası Hırdavat ve Nalburiye Fuarı ile İran pazarına girmeye hazırlanıyor.



TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, TG Ekspo'nun milli katılım organizatörlüğünde 28 Şubat-3 Mart 2017'de İran'ın başkenti Tahran'daki Shahr-e Aftab Fair Center'da gerçekleştirilecek fuarın, ambargo nedeniyle büyük ölçüde gerileyen Türkiye-İran ticaret hacminin geliştirilmesi açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.



Ambargo sonrası süreçte ilk defa düzenlenen fuara Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Hindistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Slovakya ve İran'dan oluşan 8 ülkeden 70'i aşkın firmanın katılacağı bildirilen açıklamada, Türkiye'den ise milli katılım organizasyonu kapsamında 14 firmanın ürünlerini sergileyeceği kaydedildi.