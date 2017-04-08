Türk Hava Yolları Seferinde Havada Doğum Gerçekleşti

Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği seferde 13 bin metre yükseklikte doğum yapan kadınla birlikte uçak bir kişi fazla olarak yolculuğunu tamamladı.



Türk Hava Yolları'nın TK538 sefer sayılı Gine – İstanbul uçağıyla seyahat eden Gine asıllı Fransız uyruklu hamile yolcusu Diaby Nafi, havalandıktan bir saat sonra Mali üzerindeyken doğum sancılarının tuttuğunu belirtti. Bunun üzerine yolcuya müdahale eden kabin memurları, doğumun başlamasıyla hemen hazırlıklara başladı.



"Denizli" adlı Boeing 737-900 tipi uçakta kabin ekipleri, bir kız bebek dünyaya getirdi. Yolculardan biri de Kadiju adı verilen kız çocuğunun ismini, kulağına okudu.



Uçak Burkina Faso'ya iniş yaparken sağlık ekipleri tarafından karşılanan ve hastaneye kaldırılan yolcunun ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Uçuş ekibi 13 bin metre yükseklikte doğan ve sağlıklı olduğu öğrenilen bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Daha önce Türk Hava Yolları'nın uçağında da doğum olayı yaşanmıştı. Türkiye hava sahasında veya Türk uçağında son 26 yılda 4 doğum olayı meydana geldi.









Aramıza hoş geldin Prenses! Alkışlar kabin ekibimize! pic.twitter.com/fQAELaB9eE



— Türk Hava Yolları (@TK_TR) April 7, 2017