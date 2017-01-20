Türk Hava Yolları'ndan Afrika'ya Yeni Seferler

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları(THY), 120 ülkede gerçekleştirdiği uçuş ağına bir yenisini daha ekledi. Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu konumundaki THY, 296'ıncı uçuş noktasını Afrika'da Konakri(Gine)olarak belirledi.



Geçtiğimiz aylarda uluslararası ölçekte "Türkiye'nin En Değerli Markası" ilan edilen Türk Hava Yolları, dünyadaki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Dünyanın en fazla ülkesine uçan THY, 30 Ocak 2017 itibariyle uçuş sağlayacağı 120'ince ülkeyi de kapsamlı uçuş ağına dahil ediyor.



Yeni uçuş rotası Konakri



Afrika'daki 51'inci destinasyonunu açmaya hazırlanan Türk Hava Yolları, Gine Cumhuriyeti'nin başkenti ve kıta Afrika'sının önemli liman şehirlerinden biri konumundaki Konakri'ye uçacak.



Haftada 2 gün olmak üzere, Pazartesi ve Perşembe günleri icra edilecek seferlerde, tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 699 Amerikan Doları'ndan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek. - İSTANBUL