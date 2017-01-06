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Türk Hava Kuvvetlerine Ait Savaş Uçakları ile Irak'ın Kuzeyindeki Kandil Bölgesine Hava Harekatı...

Türk Hava Kuvvetlerine Ait Savaş Uçakları ile Irak'ın Kuzeyindeki Kandil Bölgesine Hava Harekatı...

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiği, bölgede belirlenen 11 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine Ait Savaş Uçakları ile Irak'ın Kuzeyindeki Kandil Bölgesine Hava Harekatı...

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiği, bölgede belirlenen 11 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

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