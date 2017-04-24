Türk Hava Kurumu Amatör Paraşütçüleri Efes'te Buluşturdu

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) Lisansına sahip paraşütçüler, Türkiye'nin Milli Hava Sporları Kontrol (NAC) ve hava sporları federasyonu yükümlülüğünü taşıyan tek yetkilisi Türk Hava Kurumu'nun ev sahipliğinde Efes'te buluştu.



Paraşüt atlayış sezonun açılışı için toplanan amatör paraşütçüler, gökyüzünde adeta bir şölen havası içinde paraşütle atlamanın keyfini çıkarttı.



Türkiye'nin dört bir yanından gelen amatör paraşütçüler, Türk Hava Kurumu Efes Havacılık Eğitim Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterileri kapsamında gökyüzünü renklendirdi. Paraşütçüler, atlayışlar sırasında ay yıldızlı Türk bayrağımızı göklerde dalgalandırdı.



Atlayışların ardından Türkiye'deki paraşüt sporunun 2017-2018 yılı için planlanan projeleri ve geleceği hakkında düzenlenen seminere katılan FAI Lisansına sahip 50 amatör paraşütçü, görüş ve önerilerini iletti. Paraşüt Okulu Müdürü Fikret Söğüt de, etkinliğe beklenenden daha fazla katılım olduğunu, bundan da büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.



Türkiye'nin Milli Hava Sporları Kontrol (NAC) ve Hava Sporları Federasyonu yükümlülüğünü taşıyan tek yetkilisi olan Türk Hava Kurumunun ev sahipliğinde düzenlenen bu etkinlikle 23 Nisan'ı coşku ile kutlamak ve yeni sezonun açılışı için Efes Havaalanı'nda buluştuklarını kaydeden THK Havacılık ve Eğitim Müdürü Bekir Akyüz ise, önümüzdeki yılın planlamasından bahsetti. 2018 yılı için birçok FAI A bröveli paraşütçü yetiştirmeyi planladıklarını ve isteği olan bütün gençleri havacılıkla ücretsiz olarak buluşturmayı arzuladıklarını belirtti. THK'nın yasaların kendisine verdiği yetkiyle de Türkiye'nin havacılık federasyonu yükümlülüğünü taşıdığını belirten Akyüz, sportif havacılık branşlarının tamamında verilen eğitimlerin önemine dikkat çekerken bu eğitimlerin en önemli branşlarından birinin de paraşüt olduğunu ifade etti. - ANKARA