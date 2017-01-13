Türk Halkının Mücadelesini Anlatmayı Hedefliyoruz"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, 15 Temmuz'da Türk halkının çıplak elleriyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain girişimine engel olduğunu belirterek, Türk halkının bu mücadelesini bütün coğrafyalarda anlatmayı hedeflediklerini söyledi.



Boynukalın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) düzenlenen "15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi" konulu panelde konuştu.



İnsanoğlunun en vahşi şekilde neler yapabileceğinin ve bir milletin buna direndiğinde nasıl onurlu bir sonuç elde edebileceğinin gösterildiği bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayan Boynukalın, "Saraybosna bizi anlayabilecek önemli bir şehir. Hem tarihsel hem de kültürel anlamda bambaşka bir boyutta ilişki kurduğumuz bir şehir." ifadelerini kullandı.



Merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in mücadelesi ve eserlerinin Türk toplumu üzerinde de büyük bir etkisi olduğuna işaret eden Boynukalın, "İzetbegoviç'in Bosna Hersek'in yolunu aydınlattığı ve aydınlatmaya devam ettiği aşikar." diye konuştu.



15 Temmuz'da Türk halkının çıplak elleriyle FETÖ'nün hain girişimine engel olduğunu anımsatan Boynukalın, "Türk halkının bu mücadelesini bütün coğrafyalarda anlatmayı hedefliyoruz." dedi.



Boynukalın, Türkiye'nin sadece FETÖ ile değil, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'la da mücadele ettiğini sözlerine ekledi.



IUS Rektörü Prof. Dr. Tahsin Erkan Türe de Boynukalın'ın darbe girişimini öğrencilere anlatmak için üniversiteyi ziyaret ettiğini belirterek, "Bizler çok fazla darbe yaşamış bir nesil olarak çok farklı nitelikte bir darbeyle karşılaştık geçen sene. Türkiye'de çok sarsıcı ve sorunlu etkileri var. Bu etkiler üzerinde tecrübelerimizi gençlere de aktarmak istiyoruz." diye konuştu.



Panel kapsamında ayrıca FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin şiir dinletisi de düzenlenirken, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" de açıldı.