Türk Halkından Halep'e 133 Milyon Liralık Yardım

Diyanet İşleri Başkanlığının kısa bir süre önce "Halep'te İnsanlık Ölmesin" çağrısıyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında bugüne kadar 133 milyon 745 milyon liralık ayni ve nakdi yardımın toplandığı bildirildi.



Çorum Müftüsü Dr. Ahmet Akın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen kampanya kapsamında yurt içinden ve yurt dışından Halep için 133 milyon 745 bin lira, Çorum'da ise 350 bin liralık ayni ve nakdi yardım toplandığını açıkladı. Akın, toplanan yardımların Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde bölgeye gönderildiğini ve burada bulunan mazlumların ihtiyaçlarının bu yardımlarla karşılandığını ifade etti.



Çorum'da SMS yoluyla tüm camilerde yardım kampanyası düzenlendiğini dile getiren Akın, kampanyaya gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Akın, yardımda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti. - ÇORUM