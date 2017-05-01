'Türk Halk Müziği Topluluğu Konseri"
Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 02.05.2017 22: 00: 00
Kategori : "Türk Halk Müziği Topluluğu Konseri"
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io