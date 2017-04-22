Türk Halk Müziği Korosu Yeni Seslerini Arıyor
Türk Halk Müziği Korosu 18 - 40 yaş korist seçmeleri 23 Nisan 2017 tarihinde Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda yapılacaktır.
Türk Halk Müziği Korosu 18 - 40 yaş korist seçmeleri 23 Nisan 2017 tarihinde Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda yapılacaktır.
Seçme Tarihi: 23 Nisan 2017
Saat: 10.00 - 17.00
Bilgi için: 293 34 79 - 293 19 47
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Fuar Genclık Tıyatrosu
Mekan Adresi : Izmır Fuar Alanı, Fuar İçi No: 121 Kültürpark - 26 Ağustos Kapısı Yakını
Başlangıç Saati : 23.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 11: 00: 00
Kategori : Türk Halk Müziği Korosu Yeni Seslerini Arıyor
Tür : Yarışma
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io