Türk Halk Müziği Korosu Üyeleri 5. Yılı kutladı

Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından 2012 yılında 22 kişiyle oluşturulan aralarında spastik, görme, bedensel ve zihinsel engellilerin bulunduğu Türk Halk Müziği Korosu 5 yılda korist ve solistleriyle birlikte 35 kişiye ulaşmış durumda. Türkiye'de engellilerin oluşturduğu tek koro olan Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu gerçekleştirdiği konserlerle büyük beğeni topluyor.

Koronun kuruluşuna emek verenler, koro üyeleri, aileleri, müzisyenler, Marina Restoranda bir araya gelerek 5. Yılı kutladılar. Gecede ayrıca koronun kuruluşuna, çalışmalarına gönüllü olarak katkı sunanlara teşekkür plaketleri takdim edildi, 5. yıl pastası kesildi.

"Türk Halk Müziği koromuzun kaderdaş arkadaşlarım ve cefakar annelerimiz" sözleriyle konuşmasına başlayan Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı Remzi Bolaman; "2012 yılı ocak ayında temellerini attığımız koronun beşinci yılını doldurduk. Sizlerin sayesinde bugünlere geldik. Daha ilerilere gitmek, artık dışarı açılmak, farklı şehirlerde konserler vermeyi planlıyoruz" dedi.

Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz; "Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Zaman içinde yapmış olduklarınızla çok önemli başarılar elde ettiniz. Yılda iki konserle Çanakkale'de insanların engellilere bakışlarında yeni ufuklar açtınız. Bütün engelli, dost ve kardeşlerimiz için bu türden imkanların çoğalmasını arzu ediyoruz. Amacımız örnek olabilmek ve bunun yapılabileceğini göstermekti. Bu anlamda sadece Çanakkale de değil her alanda büyük bir başarıya imza attınız. Daha da iyi şeyler yapacağınıza inanıyorum" dedi.

Koro Şefi İftihar Vanlı;"Bu gerçekleştirdiğimiz çalışma gerçekten dünya üzerinde önemli bir projedir. Bunu biz Çanakkale'de yaparken Bursa'da böyle bir koro vardı ama şu anda yok. Şu anda Türkiye'de tek engelliler korosu Çanakkale'de. Çok güzel konserler bizleri bekliyor. İlerleyen dönemde Türkiye çapında tanınıp çok güzel konserlere imza atacağımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

