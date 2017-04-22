Türk Halk Müziği Konseri

ŞEF BERKAY ŞIVGA GARİP SAZLAR GRUBUMUZ NEŞET ERTAŞIN TÜRKÜLERİYLE ÇEŞİT ÇEŞİT YÖRELERDEN DERLENME TÜRKÜLERİ SİZLERE SUNMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR.

Türk Halk Müziği Konseri

ŞEF BERKAY ŞIVGA GARİP SAZLAR GRUBUMUZ NEŞET ERTAŞIN TÜRKÜLERİYLE  ÇEŞİT ÇEŞİT YÖRELERDEN DERLENME TÜRKÜLERİ SİZLERE SUNMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karabağlar

Mekan : Karabağlar Bozyaka Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Karabağlar Bozyaka Kültür Merkezi
Bozyaka Pazaryeri Üstü 3140 Sokak No: 23/A
Tel: 0.232.414 76 54

Başlangıç Saati : 22.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 15: 00

Kategori : Türk Halk Müziği Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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