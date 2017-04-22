Türk Halk Müziği Konseri
ŞEF BERKAY ŞIVGA GARİP SAZLAR GRUBUMUZ NEŞET ERTAŞIN TÜRKÜLERİYLE ÇEŞİT ÇEŞİT YÖRELERDEN DERLENME TÜRKÜLERİ SİZLERE SUNMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR.
ŞEF BERKAY ŞIVGA GARİP SAZLAR GRUBUMUZ NEŞET ERTAŞIN TÜRKÜLERİYLE ÇEŞİT ÇEŞİT YÖRELERDEN DERLENME TÜRKÜLERİ SİZLERE SUNMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karabağlar
Mekan : Karabağlar Bozyaka Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Karabağlar Bozyaka Kültür Merkezi
Bozyaka Pazaryeri Üstü 3140 Sokak No: 23/A
Tel: 0.232.414 76 54
Başlangıç Saati : 22.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 15: 00
Kategori : Türk Halk Müziği Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io