Türk Güreşinin Tanıtım Videosu Yayınlandı -1

- Türk güreşinin tanıtım videosu yayınlandı



İSTANBUL - Dünya güreş tarihine ismini her seferinde altın harflerle yazdıran Türk güreşinin kısa videosu yayınlandı.

Türkiye Güreş Federasyonu, son yılların en iyi çıkışını yaparak 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 52 yıl aradan sonra tarihi bir başarı yakalayan Türk güreşi için yeni bir video hazırladı. Kel Aliço, Kurtdereli Mehmet, Adalı Halil, Hergeleci İbrahim, Katrancı Mehmet, Filiz Hasan Nurullah, Kara Ahmet ve Koca Yusuf gibi dünyaya nam salmış Türk pehlivanlarının isimlerinin anılmasıyla başlayan video Türk güreş tarihini anlatıyor.

15 Temmuz'a direniş de konu alındı

Türk güreşinin 1936 yılından 2016 yılına kadarki Olimpiyat başarılarını anlatan video da ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimine Türk güreşçilerinin meydanlara inişini, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yönetiminde hayata geçirilen projeler ile 18 yıl aradan sonra gelen Dünya Şampiyonası ve 52 yıl aradan sonra gelen tarihi Rio Olimpiyat Oyunları başarısı ele alınıyor.