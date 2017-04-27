Türk Girişimciler Silikon Vadisi'nde Yatırımcı Arayacak
Türkiye’de melek yatırımcılığın önemli firmalarından Keiretsu Forum Türkiye 5 üniversiteyle beraber, yerli girişimcileri ABD’li firmalar ve yatırımcılarla buluşturacak kapsamlı bir eğitim programına başladı.
Türkiye'de melek yatırımcılığın önemli firmalarından Keiretsu Forum Türkiye 5 üniversiteyle beraber, yerli girişimcileri ABD'li firmalar ve yatırımcılarla buluşturacak kapsamlı bir eğitim programına başladı.
Dünyanın en önemli melek yatırımcılarından Keiretsu Forum'un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, girişimcilere Silikon Vadisi'nin kapılarını açacak bir eğitim programına başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi konsorsiyumunda kurulan ve Keiretsu Forum Türkiye'nin destekçi kuruluş olarak yer aldığı Starcamp Eğitim Programı, girişimcileri ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Silikon Vadisi'ndeki tek Türkiye eksenli kuluçka merkezi Starturk'de kapsamlı bir eğitimden geçirerek. Girişimcilerin ürünlerini uluslararası pazarlara en iyi şekilde hazırlamasına olanak sağlayacak Starcamp Eğitim Programı sayesinde, Türkiye'deki girişimciler Silikon Vadisi'nin kalbi kabul edilen Palo Alto'da ABD'li firmalar ve melek yatırımcılarla yakından tanışma ve sunum yapma fırsatı yakalayacak.
Proje fikrinden yatırımcı görüşmelerine kadar girişimcilik projesinin bütün ana süreçlerini içeren Starcamp Eğitim Programı, özellikle ürün geliştirme ve daha ileri aşamalardaki girişimcilere yönelik hızlandırılmış bir eğitimi kapsıyor. Türkiye ve ABD'de olmak üzere iki ayaklı düzenlenen ve 21 gün süren eğitim sonunda girişimciler, ürünlerini ABD'li yatırımcılara sunabilecek. - İSTANBUL