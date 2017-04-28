Türk girişimci Volkan Yılmazer geliştirdi

Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 şehirdeki 10 havalimanına yönelik ABD ve İngiltere'ye sefer yapan uçuşlarda cep telefonundan büyük laptop ve tablet gibi elektronik cihazların bagaja verilmesi zorunluluğu, değerli eşyaların kaybolma ve çalınma endişelerini de beraberinde getirdi.

Artık dünyanın neresine giderseniz gidin, seyahat esnasında "değerli eşyam veya valizim kaybolacak" diye endişe etmenize gerek kalmadı. Çünkü tüm bu ve benzeri sorunları ortadan kaldıracak uluslararası bir güvenlik sistemiyle entegre olan akıllı kılıf Mybag satışa sunuldu. Takip edilebilir etiket ve ileri teknoloji güvenlik bantlı akıllı kılıf Mybag ile değerli eşyalarınız ve valiziniz koruma altında. Bagaja verilen valizlerin koruma ve takibini kolaylaştırmak için geliştirilen Mybag valiz kılıfı, akıllı etiket ve özel güvenlik bandı ile yolcuların gönül rahatlığı içinde bir yolculuk geçirmeleri için geliştirildi.

Çalınan oyuncak "Çare bulmalıyım!" dedirtti

Dünyaca ünlü havalimanlarında defalarca valizi kaybolan hatta değerli eşyaları valizinden çalınan girişimci işadamı Volkan Yılmazer, MyBag'i geliştirmesinin hikâyesini şu şekilde aktarıyor; "İşim dolayısıyla çok sık seyahat ediyorum. Defalarca da valiz içi hırsızlık vakasının mağduru oldum. Sanırım kayıp valiz ve valiz için hırsızlık vakaları arasında en çok içimi acıtan, çocuğuma bir seyahat dönüşü almaya söz verdiğim oyuncağı valizimi açtığımda yerinde bulamamam oldu. Basit bir oyuncak diyebilirsiniz ama iş sebebiyle uzak kaldığım çocuğum için o oyuncak babasının, ona sözüydü. Akşam eve gittiğimde valizimin başında beklemeye başladı, çocukları bilirsiniz… Ben de ona getirdiğim oyuncağın heyecanı ile valizimi açtım ki ne göreyim? Koca paket yok! Tam bir hayal kırıklığı oldu. Defalarca dünyanın en ünlü havalimanlarında valizim kayboldu. İçlerinden çok kıymetli saatlerim, elektronik eşyalarım çalındı, hiç bu kadar üzüldüğümü hatırlamıyorum."

Kilitli valizi bile tükenmez kalemle açıyorlar

Girişimci işadamı Volkan Yılmazer pek çok kez valizini, açılmasın diye strech film ile sardırdığını ancak bunun pratik bir çözüm olmadığını ifade ediyor. Yılmazer, şunları kaydediyor: "Valiziniz uçağa giderken ya da size ulaşmadan evvel pek çok hırsız, basit bir tükenmez kalemle valizinizin fermuarını patlatıp içinden dilediği şeyi alabiliyor. Üstelik siz bunu eve gidene kadar fark etmiyorsunuz bile. İçini açamasınlar diye streç filmle kaplatıyorsunuz, valizin içini koruyor ama iki günlüğüne gittiğim seyahatin bir saati otelde valizime ulaşmakla geçiyor. Üstelik her seferinde 15 Euro ödüyorum, makasla bıçakla açacağım diye valizimi çizik içinde bırakıyorum. İşte tüm bunlar beni akılcı bir çözüm bulmaya iten sebepler. Defalarca kullanabileceğim, içinin açılıp açılmadığından anında emin olabileceğim, kaybolduğunda bana ulaştırılabilmesini sağlayabileceğim bir sistem oluşturduk. Valizim güvende, için rahat. Artık çocuğuma istediği oyuncağı aldığımda aklım yol boyunca valizimde kalmıyor, sadece onun yüzünde belirecek gülümsemeyi düşünüyorum."

Kılıfın açıldığını anında fark edebiliyorsunuz

Kılıfın en dikkat çekici yeri ise para nakil torbalarında kullanılan özel güvenlik bandı teknolojisi. Valizlerin uçağa taşınması esnasında yaşanabilecek valiz içi hırsızlığına karşı geliştirilen gizli emniyetli özel güvenlik bandı açıldığında ya da oynandığında Mybag Güvenlik Bandında "VOID OPEN" (Açıldı) mesajı görünüyor. Bu durumda ise hemen havayolu güvenliği bilgilendirilebiliyor.

2016 yılında dünyada havaalanlarında 25 milyon valiz kayboldu.

Basın toplantısında konuşan Girişimci iş adamı Volkan Yılmazer dünyada yılda ortalama 150 milyon valizin kaybolduğunu, bu kayıp vakalarının 25 milyonunun da havalimanlarında gerçekleştiğini ifade etti. Dünyada her 1000 valizden birinde valiz içi hırsızlık vakası yaşandığını belirten Yılmazer; "Türkiye, havalimanı güvenliğinde dünya ortalamasının çok üzerinde. Ancak Amerika, çeşitli Afrika ülkeleri ve Avrupa'da İtalya ve İspanya'da havaalanı yer hizmetleri güvenliği bizdeki kadar sistemli işlemiyor. Bu tip hırsızlar, x-ray'de içinde kıymetli eşyalar tespit ettikleri valizleri hedefliyorlar" dedi.

Kaybolmalara karşı 'Akıllı etiket'

Suya dayanıklı özel malzemesi ile Mybag birinden farklı yüze yakın tasarımı ile standart valizler arasından sıyrılmanızı sağlıyor, üzerinde yer alan akıllı etiketi sayesinde valizinizi kaybetmeniz durumunda valizinizi bulan kişilerin size ulaşması kolaylaşıyor. Valizi bulan kişi kılıfın üzerindeki kod numarasını 0850 304 8119'a dünyanın her yerinden ücretsiz SMS atarak veya web adresinde bu kod numarasını sorgulayarak valizi bulduğunu bildirebiliyor. Mybag ise SMS ve e-posta yoluyla saniyeler içerisinde kullanıcıya valizi bulan kişinin iletişim bilgilerini gönderiyor.

Mybag, üzerinde bulunan akıllı teknoloji sayesinde, valizleri tüm dünyada 3 yıl boyunca 7/24 kaybolmaya karşı koruduğu gibi valizlerin kaybedilmesi durumunda onu bulan kişinin sahibine kolayca ulaşmasını da sağlıyor.

Dünyada ilk ve tek Türk Patentli

Türk Patentli Mybag akıllı kılıf ve teknolojik takip dünyada ilk kez 2017 yılından itibaren Türkiye'de kullanıma sunuldu.

Şık Tasarımıyla kolay fark edilecek!

Mybag akıllı kılıf, özel teknoloji tactel kumaşıyla hem valizinizi hırsızlığa hem de kirlenme ve yırtılmaya koruyacak. Özel, tactel ısıya ve suya dayanıklı esnek kumaştan üretilen Mybag akıllı kılıf modern şık desen ve tasarımlarıyla, valizinizi yüzlerce valiz arasından kolay fark etmenizi de sağlayacak.

