Türk Gezginler Zeybeği Afrika'ya Taşıdı

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nden Afrika'ya belgesel çekmeye giden gezginler, Masai yerlilerine harmandalı zeybeği öğretti.



Kuşadası'dan Afrika ülkelerine belgesel çekmeye giden gezgin Melih Yavaş ile yönetmen Cenk Behram Su, çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayları başında Kenya'dan başlayan çekimler için Tanzanya'nın Morogoro kentine bağlı bir Masai Köyü'ne giden gezginler, yerliler tarafından geleneksel danslarla karşılandı. Masai yerlilerinin sıcak karşılaması, dostluk göstergesi olarak çocukların başlarını okşamalarına izin vermeleriyle kısa sürede ortama uyum sağlayan gezginler, ağızlarıyla melodileri seslendirerek zeybek oynadı. Zeybek oyununu ilginç bulan yerlilerin bazıları gezginlere katılarak oynamayı deneyince ortaya ilginç görüntüler oluştu. Oynamaya çalışanları arkadaşları kahkahalarla izledi.



'GÜZEL DENEYİM OLDU'



Yönetmen Cenk Behram Su unutulmaz bir deney yaşadıklarını belirterek şunları anlattı:



"Masai yerlileri bizi çok büyük bir dostlukla karşıladı. Çocuklar dostluk göstergesi olarak ellerini başımıza koydu. Bizi geleneksel danslarıyla karşıladıklarını görünce, bizim de içimizden oynamak geldi. Biz de onlara geleneksel dansımızı, zeybek oyunumuzu göstermeye çalıştık. Öğrenmek istediklerinde ise seve seve öğrettik. Ülkemizden binlerce kilometre uzakta, zeybek oynamak isteyen birilerine rastlamak çok güzel bir duygu, öğretmek de bizim için güzel bir deneyim oldu."



- Aydın