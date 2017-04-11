Türk Gençliği Crans Montana Toplantısında Temsil Edildi

Crans Montana toplantısı, çeşitli ülkelerin hükümet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Fas'ın Dakhla kentinde yapıldı. Toplantıya Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu da katıldı.



Toplantıya Fas Krallığı'nın daveti üzerine Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu da katıldı. Ferudun Cevahiroğlu, Crans Montana toplantısına katılan dünya devletlerinin hükümet yetkileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile görüşmeler yaparak, fikir alışverişinde bulundu. Cevahiroğlu, dünya devletlerinin temsilcilerine Türkiye'de 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe teşebbüsünü de anlatarak, "15 Temmuz Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisine sızmış bir grup terörist tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 24 saat içerisinde bu olayı bertaraf etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik bir hukuk devletidir. Türk halkı hiçbir darbe girişimine müsaade etmeyecektir" dedi. - ANKARA