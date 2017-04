Türk Firması Polimeks'in Inşa Ettiği Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'nde Müthiş Spor Gösterisi 1

Türk Firması Polimeks'in İnşa Ettiği Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'nde Müthiş Spor Gösterisi



Dudak ucuklatan Tesisler



5'inci Asya Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı Türkmenistan'ın Başkenti Aşkabat'a kelimenin tam manasıyla Polimeks damga vurmuş. Olimpiyat Köyünün içinde spocuların ulaşımını sağlamak için ayrıca Havaray sistemi kurulmuş.



5 milyar dolara mal olan tesislerin yapımına 2010 yılında 6 ay süren hafriyat işemiyle başlanmış. Eylül ayında yapılacak Olimpiyat oyunları için firma 7 ay önceden anahtar teslimi yapmış. Bu inanılmaz tesislerin için zaman gelmiş 38 bin işçi çalışmış. Ancak en önemlisi firma kazandığı paranın yüzde 72'sini Türkiye'ye göndermiş.



Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, Belkide hayal edilemeyecek bir eseri ortaya çıkarttık. Bu iş ibitince gördükki, dostlarımızın övgüsü biziml için en büyük ödül oldu



Faik GÜRSES İstanbul,(DHA)-



Türkiye'nin en büyük yurtdışı müteahhitlik şirketlerinden Polimeks, Asya Olimpiyat Komitesi tarafından Türkmenistan'ın evsahipliğinde 17 Eylül'de başlayacak 5. Asya Kapalı Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları (AIMAG) öncesinde Uluslararası iki önemli etkinlik için Türk federasyon yetkililerini, spor adamlarını ve basın mesuplarını Türkmenistan'da ağırladı.



Türkmenistan'ın Hazar Denizi kıyısında Polimeks tarafından tasarlanan ve inşaası 2015'te tamamlanan Awaza Kongre Merkezi'nde ilki düzenlenen Uluslararası Türkmenistan Spor Kongresi, 7 Nisan 2017'de Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedow'un açılış konuşmasıyla başladı.



Asya Olimpiyat Komitesi (ANOC) Başkanı Şeyh Ahmed El Fahad El Sabah'ın konuşma yaptığı kongreye, 50'nin üzerinde AIMAG katılımcısı ülkeden delegasyon ve konuk katıldı.



Kongre'de Asya Satranç Federasyonu Başkanı Şeyh Khalifah bin Zayed El Nahyan tarafından Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedow'a, satranca sağladığı katkılardan dolayı, Yılın Spor Adamı' ödülü verildi.



Orta Asya'nın en büyük kongre merkezi olma özelliği taşıyan kompleksteki kongrede, 2017 Asya Oyunları - Barış ve Gelişme İçin Uluslararası Spor İşbirliği konusu üzerine görüş paylaşımında bulunuldu.



Organizasyon aynı gün, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedow'un katılımıyla gerçekleşen Awaza Spor Kompleksi'nin açılışı ve yine aynı akşam Berdimuhamedow'un evsahipliğindeki İngiliz şarkıcı John Newman'ın görkemli konseri havai fişek gösterileriyle son buldu.



Polimeks'in Türkmenistan'da kendi yatırımı olarak inşa ettiği ve işlettiği Yelken Yaht Kulübü'ndeki konaklamanın ardından, konuklar, Aşkabat Olimpiyat Komplesi'ni yerinde incelemek için, Awaza'dan başkent Aşkabat'a uçtu.



Yolculuk sonrasında, AIMAG'e evsahipliği yapmaya hazırlanan ve Polimeks tarafından inşaa edilen Aşkabat Olimpiyat Kompleksi incelendi; Türkiye'den katılım gösteren 17 federasyonun üst düzey yetkilileri Türkmen mevkidaşları ile birebir görüşme imkanı buldu.



İki ülke arasındaki pek çok noktadaki işbirliğinin, 'spor' alanında da geliştirilmesine katkı sağlayan görüşmelerin yanı sıra, Türk yetkililer ve misafirlerin, Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'ndeki 45bin kişilik stadyum, 15 bin kişilik arena, 5 bin kişilik su sporları merkezi, 4 bin kişilik kapalı tenis kompleksi, 5 bin kişilik kapalı atletizm salonu, 450 ve 800 yatak kapasiteli 2 otel, 12 bin kişi kapasiteli sporcu rezidansları, kültür merkezlerini de yerinde inceleme şansı oldu.



22 yıl önce Erol Tabanca, Cem Siyahi ve Abdullah Gözener tarafından kurulan ve ağırlıklı olarak Türkmenistan'da faaliyet gösteren Polimeks firmasının en büyük projelerinden biri olan Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'nde ayrıca, 6 bin kişi kapasiteli velodrom, antrenman salonlarının da yer aldığı 5 bin kapasiteli spor salonu, 15 bin kapasiteli büyük arena, tıp ve rehabilitasyon merkezi, basın merkezinin de yer aldığı 800 yataklı otel, iş merkezi, 1000 kişilik restoran, açık spor sahaları, yapay göl, açık kapalı otoparklar, antrenman tesisleri, futbol sahası ve atletizm pistinden oluşan 1000 kişi kapasiteli çok amaçlı spor tesisi ve açık kafeteryalar yer alıyor.



Aşkabat Olimpiyat Kompleksi, aynı zamanda sporcu konaklama alanlarından, tüm müsabaka ve antrenman tesislerine doğrudan ulaşım sağlayan 5 kilometrelik monoray sistemi sayesinde dünyada kendi toplu ulaşım altyapısı olan tek spor kompleksi olarak anılıyor.



Tesis incelemelerin ardından, 15 bin kişilik Aşkabat Olimpiyat Kompleksi- Büyük Arena'da düzenlenen programa, Amerikalı ünlü Harlem Wizards'ın coşkulu basketbol gösterisi damga vurdu.



Harlem Wizards'ın eğlenceli performansının yanı sıra Türkiye'den gelen ekiplerin 'spor' odaklı gösterileri ve Türk - Türkmen basketbol takımlarının dostluk maçı hafızalardan çıkmayacak anlara imza attı...



Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, Eylül 2016'dahizmete giren Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nın tamamlanmasını takiben Olimpiyat Kompleksi'nin teslimi için gün sayıyoruz. Bu iki proje Türkmenistan'ın uluslararası platformlardaki dışa dönük yüzü olacak. Polimeks olarak, bu projeleri A'dan Z'ye tasarlamış ve inşasını tamamlamış olmaktan tüm Türk firmaları adına gurur duyuyoruz derken, 62 ülkenin katılımıyla Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'nde gerçekleşecek 5. Asya Kapalı Salon ve Dövüş Oyunları'nın ülkede büyük bir heyecanla ve hazırlıklarla beklendiğine dikkat çekti.



Aşkabat Olimpiyat Kompeksi, 5. Asya Kapalı Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları (AIMAG) kapsamında, 17 Eylül- 27 Eylül 2017 tarihleri arasında, 45 ülkeden 21 branştan binlerce sporcunun madalya mücadelesine tanıklık edecek...



Polimeks kurulduğu günden bu yana toplumun farklı ihtiyaçlarına yönelik pek çok görkemli yapı projesini hayata geçirdi ve bazı projeleriyle, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.



Dünyanın En Büyük Kapalı Dönme Dolabı (57 m) ile Kültür ve Dinlenme Merkezi; Dünyanın En Büyük Mimari Yıldız Formu (3240 m2) ile Televizyon Kulesi; Dünyanın En Büyük Bronze Bas Rölyefi (117,84 m2) ile Hatıra Parkı; Dünyanın En Uzun Desteksiz Bayrak Direği (133m) ile Bayrak Direği Guinness rekorlar kitabına giren proje örnekleri. Uluslararası Aşkabat Havalimanı, World Record Academy tarafından Dünyanın En Büyük Kuş Formundaki Yapısı rekor tescili ile onurlandırıldı.



Aşkabat Olimpiyat Kompleksi ise birden fazla kategoride Guinness adayı ve International Property Awards'da finalist.



Polimeks 2013 yılında yaklaşık 90 milyon dolar değerindeki yatırım ile Awaza Bölgesi'nin ilk marina ...otel kompleksi olan Yelken Yat Kulübü projesini hayata geçirdi.



Polimeks'in Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta inşasını gerçekleştirdiği Olimpiyat Kompleksi ise şirketin en büyük projeleri arasında yerini alıyor. 2017'de 5. Asya Salon ve Uzakdoğu Dövüş Sanatları Oyunları (AIMAG 2017) oyunlarına ev sahipliği yapacak olan kompleks, global spor organizasyonlarına uygun çok yönlü yapı ve tesislerinden oluşuyor.



Üç yakın dostun mimarlık, mühendislik ve kültürel birikimiyle hayat bulan Polimeks, kurulduğu 1995 yılından bu yana kurumu hızla ileri taşıyan ivmeyi yenilikçi bir anlayışla, istikrarlı biçimde koruyor.



Yapı ve kültür temelleri üzerinde yükselen Polimeks, Türkiye'den dünyaya açılan ve yaşama katkı sağlayan, birbirinden önemli 134 projeyi hayata geçirdi.



Sıra dışı mimari ve mühendislik eserlerinin yanı sıra etkileyici turizm iştirakleriyle de anılan Polimeks, rafine kurum kültürü ve üstün başarılarıyla, kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. Yeni faaliyet alanlarında da atılımlar gerçekleştiren kurum aynı zamanda çağdaş sanatın Türkiye'deki önemli destekçilerinden biri.



Dürüstlük, kalite, ekip çalışması ve uluslararası müteahhitlik sektöründeki 24 yıllık tecrübesi ile fark yaratan bir şirket olan Polimeks, üst yapı ve altyapı inşaatlarının her türünde ve sanayi projelerinde; uzman yeni inşaat ve renovasyon tekniklerini kullanarak, tasarım ve inşaat hizmetlerini birlikte sunan bir dünya markası haline gelmiştir.



Anahtar teslim proje prensibi ile çalışan Polimeks, bir müteahhitlik firmasından çok daha fazlasıdır. Çünkü Polimeks, ekip ve malzemelerin temini ve kurulumundan, çalışanların eğitimine kadar uzanan işletme ve operasyon aşamalarını içeren komple çözümler üretmektedir. En büyük pazarı olan Türkmenistan'da olduğu gibi tüm projelerde sadece ilan edilen ihalelere katılmakla kalmayıp o ülkenin, bölgenin ya da şehrin gelişmesine katkıda bulunacağına inandığı projeler geliştirmektedir.



Kuruluşundan günümüze; tarihsel ve sanatsal öneme sahip anıtlar, hükümet binaları, otel, hastane, arıtma tesisi, çimento fabrikaları, hipodrom ve alışveriş merkezleri gibi farklı kullanım özelliklerine sahip birbirinden nitelikli toplam 134 projeye imza atan Polimeks, 6 ülkede 16 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor.



Polimeks'i sıra dışı kılan özelliklerinden biri de, faaliyette bulunduğu ülkenin kültürel değerleri ile uyumlu yapılar üretmesidir. Geleneksel değerlere uygun olarak tasarlanan yapılar; dünyanın en çok dikkat çeken yapıları arasında yer almış ve bulunduğu ülkenin ya da şehrin sembolü olmuştur. Türkmenistan'ın zengin kültürel özelliklerini taşıyan Anayasa Anıtı ile Bağımsızlık ve Tarafsızlık Anıtı bu sembollerden sadece birkaçıdır.



Polimeks, uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından her yıl düzenli açıklanan ve tüm dünyada referans olarak kabul edilen Dünyanın En Büyük Uluslararası 250 Müteahhidi 2016 listesinde dünya genelinde 40'ıncı sırada yer alırken, Türk firmalar arasında ise birinci olmuştur.



Türkiye'nin en başarılı şirketlerinin sıralandığı Fortune 500 araştırmasına göre Polimeks, En Büyük Şirketler- 2015 araştırmasında 30. sıradan 21. sıraya yükseldi. Polimeks, aynı araştırmaya göre 2015 yılında toplam 362.870.451,65 ABD Doları tutarındaki ihracat ile, Türkiye'nin en çok ihracat yapan 4. şirketi oldu.



Polimeks, Awaza'da inşası tamamlanan ve Orta Asya'nın en büyük kongre merkezi olan Awaza Kongre Merkezi'ni 2015 Eylül ayında açtı. 36 ay boyunca 2.500 kişinin çalıştığı, 197 milyon dolar proje değerine sahip olan Awaza Kongre Merkezi'nin zemininde bulunan akvaryum ise büyüklüğü ile dünyada eşi bulunmayan özelliğe sahip.



Polimeks'in Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta inşasını gerçekleştirdiği Olimpiyat Kompleksi, şirketin en büyük projeleri arasında yerini alıyor. 2017'de 5. Asya Salon ve Uzakdoğu Dövüş Sanatları Oyunları (AIMAG 2017) oyunlarına ev sahipliği yapacak olan kompleks, global spor organizasyonlarına uygun çok yönlü yapı ve tesislerinden oluşuyor. Genel konsepti Polimeks tarafından oluşturulan Aşkabat Olimpiyat Kompleksi toplam 1.466.400 m2 üzerine inşa edildi ve tesislerin toplam inşaat alanı ise 1.284.882,69 m2'yi buluyor. Olimpiyat Kompleksinde 47 bin kişilik stadyum, 15 bin kişilik kapalı arena, 5 bin kişilik su sporları merkezi, 4 bin kişilik kapalı tenis kompleksi, 5 bin kişilik kapalı atletizm salonu, 450 ve 800 yatak kapasiteli 2 otel, 12 bin kişi kapasiteli sporcu rezidansları, kültür merkezleri bulunuyor. Toplam üç faz halinde inşa edilen projenin tamamlanan ilk etabında bulunan 6 bin kişi kapasiteli velodrom, bireysel sporlara ev sahipliği yapacak. İçerisinde antrenman salonlarının da yer aldığı 5 bin kişi kapasiteli kapalı spor salonu, 15 bin kişi kapasiteli büyük arena, tıp ve rehabilitasyon merkezi, basın merkezinin de yer aldığı 800 yatak kapasiteli otel, iş merkezi, 1000 koltuk kapasiteli restoran, açık spor sahaları, yapay göl, açık kapalı otoparklar, antrenman tesisleri, futbol sahası ve atletizm pistinden oluşan 1000 kişi kapasiteli çok amaçlı spor tesisi ve açık kafeteryalar yer almaktadır.



Rakamlarla Aşkabat Uluslararası Havaalanı



Havaalanında bulunan 463 bin 520 metrekare çim alana 114 futbol sahası yapılabilir.



40 bin metrekare cephe camı ile 10 tane futbol sahası büyüklüğünde alan kaplanabilir.



Havaalanında kullanılan 280 bin 120 metrekare cephe ve 440 bin metrekare duvar ve yer kaplamaları ile Vatikan gibi küçük bir ülkenin yarıdan fazlası kaplanabilir.



Kullanılan 31 bin 828 metrekare parke ile dünyanın en büyük basketbol salonlarından biri olan Staples Center'ın zemini 76 kere kaplanabilir.



Havaalanı inşaatında kullanılan 24 bin ton çelik, Türkiye'nin ortalama aylık çelik ihracatının yüzde 1,64'üne denk gelmektedir. Bu çelik miktarı ile 10 bin ton ağırlığındaki Eiffel kulesinden 2,4 tane üretilebilmektedir.



980 metre yürüyen bant ve 700 metre yürüyen merdiven toplamı olan 1.680 metre, 1.560 metre olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden daha uzundur.



Havaalanı inşaatında, 7 bin 580 tır ile 30 milyon 320 bin kilometre yol kat edilmiştir ve bu mesafe dünyanın çevresinde 756 tura eşdeğerdir.



Havaalanındaki bilgisayar sisteminde 6 trilyon fotoğraf saklanabilir.