Türk Firması Dünyada İlk 10'a Girmeyi Hedefliyor

YURT dışında birçok farklı teknolojik projeye imza atan, Cardtek teknoloji şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nil Sarıgöllü, gelecek beş yılda finansal teknoloji şirketleri arasında dünyada ilk 10'a girmeyi hedeflediklerini söyledi.



Türkiye'de kurulan Cardtek şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nil Sarıgöllü yeni yatırımcı görüşmelerine hız verdiklerini ve organizasyon yapısında yenilenmeye gittiklerini belirtti.



"SİLİKON VADİSİ'NDE OFİS AÇMAYA HAZIRLANIYORUZ"



Uluslararası çapta yenilikçi ödeme sistemleri konusunda hizmet veren holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nil Sarıgöllü yurtdışına açılma hedefleri ile alakalı olarak şunları söyledi: "Odağımız global pazar ve bu pazarın öncüleri arasında yer almak. Bu odak doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmaların meyvelerini 2016 yılında aldık. Grubumuz %49 ciro artışı ile sektörde önemli bir büyümeye imza attı. Bu başarılı performansta MV Holding ve Revo Capital'in sağladığı güç önemli bir rol oynadı. Globalleşme planımızın ikinci büyük adımı olarak ortaklık yapımızı sadeleştirdik ve yeni bir yönetim kadrosuyla beraber şirketimizin dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda sektörün deneyimli isimlerinden Turgut Güney, Cardtek Holding CEO'su olarak aramıza katıldı. Eş zamanlı olarak yurt dışı büyüme ve yatırımcı görüşmelerine odaklanıyoruz. Bu süreci etkin yönetebilmek amacıyla da Silikon Vadisi'nde yeni bir ofis açmaya hazırlanıyoruz. Güçlenen ekibimiz ve yönetim kadromuz, sağlam finansal yapımız ve sektöre liderlik eden ürün ve çözümlerimizle küresel bir lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."



TURGUT GÜNEY, CARDTEK'İN YENİ CEO'SU OLDU



Bilgi teknolojileri, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin en deneyimli isimlerinden Turgut Güney, Cardtek Holding CEO'su olarak 17 Nisan 2017 tarihinden itibaren çalışmalarına başlıyor. Daha önce Akbank'ta Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Güney, yeni dönemde Cardtek'in yazılım üretimi ve finansal teknolojilerde global ölçüde bir oyuncu olacağını, Türkiye'nin yazılım ve teknoloji üretimi ve ihracatı konusunda çok daha iyi yerlere gelmesinde de önemli rol üsteleneceğini ve bunların kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti. Güney: "Bugün dijital ödeme sistemleri sadece finans sektörüne değil, telekomdan ulaşıma ve perakendeye kadar çok geniş bir ekosisteme hizmet veriyor. Bunu da yapay zeka, büyük veri analitiği, nesnelerin interneti, giyilebilir çözümler gibi pek çok yeni nesil teknolojiden yararlanarak gerçekleştiriyor. Şirketimiz de bu teknolojileri yenilikçi ve değer katan bir şekilde ekosistemin hizmetine sunma konusunda oldukça başarılı. Bu yetkinlikleriyle başarılı bir küresel oyuncu olması için gerekli adımları atmak üzere stratejik hedefleri var. Bu zamana kadar çok başarılı bir gelişim ve büyüme gösteren şirketimizin yenilenen vizyonu doğrultusunda, global bir marka ve güç olmasını sağlamak temel hedefim olacak." şeklinde konuştu.



YURT DIŞINDA BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTI



Hindistan'da toplu ulaşımda kullanılan yeni bir sistem üreten Cardtek, hem temaslı hem temassız kartlar üreterek otobüslerde kullanılmasını sağladı. ABD'de giyilebilir teknoloji üretimi yapan NXP firması ile ortak çalışmaya da başladı. Firma aynı zamanda Kanada'da entegre ödeme sistemleri çözüm sağlayıcısı olan DC Payments ile banka kartları üzerinde çalışan ilk mobil ödeme çözümünü hayata geçirdi.



- İstanbul