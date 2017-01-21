Türk Firmalarının Cern'deki İş Hacmi 400 Bin Euro'ya Ulaştı

TOBB, 600 milyon Euro'luk Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Projesi'nde Türk firmalarının pay alması için öncü oldu, 3 firma 4 ihaleyi kazanarak, 400 bin Euro iş hacmine ulaştı.



Türkiye'nin 2016 Mayıs ayında CERN'e ortak üye olmasının ardından, Türk firmalarının bu pazardan daha fazla pay alabilmesi için CERN'e üye ülkelerin sanayi ve endüstri firmalarının ihale süreçlerine katılımda koordinasyonu sağlamak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan Sanayi İrtibat Ofisi aracılığıyla ihalelere katılan 3 Türk firması, 4 ihaleyi kazandı. Aldığı ilk ihale ile CERN'e adım atan Ankara merkezli Dora Makina, bu ihaleyi takiben aldığı 1 ihale ve 6 ayrı özel siparişle CERN de tanınan bir marka oldu. Hali hazırda, İstanbul ve Kayseri'den iki firma ise kazandıkları ihaleler de öngörülen prototiplerin üretimini yürütüyor. Bu ihaleler sonucunda Türk firmalarının CERN'deki iş hacmi 400 bin Euro'ya çıktı.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bir yıldan kısa bir sürede CERN uzmanlarının da katıldığı birçok etkinlik ile Türk firmalarının bilgilendirildiğini vurgulayarak, bundan sonraki süreçte daha çok firmanın ihalelere başvurarak, ihale kazanacağını umut ettiklerini söyledi.



CERN'in yaklaşık 600 milyon dolarlık yıllık mal alımı gerçekleştirdiğini ve Türkiye'nin CERN'e ortak olmasıyla sanayicilere yeni fırsatlar açıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye buraya para koyuyor. 40 ülkeden toplanan para buraya yatırılıyor. Bize de bir fırsat açıldı. Diyorlar ki 600 milyon dolarlık pazardan pay alabilirsiniz. Sanayicilere söylüyorum, CERN'e iş yapmak demek, müthiş bir itibar demek. Burada müthiş bir fırsat var" diye konuştu.



120 firma başvuru yaptı



2016 yılında 12 şehirde düzenlediği 19 etkinlik ile CERN'deki Hızlandırıcı Teknolojileri, iş, staj ve kariyer fırsatlarının tanıtımını gerçekleştiren TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisi, CERN ihalelerini, binin üzerindeki takipçi networküne ve Sanayi Veri Tabanındaki 6 binden fazla firmaya duyurdu. Bu duyurular sayesinde ihalelere başvuru yapan 120 firmanın 27'sinden CERN tarafından teklif istendi. CERN tarafından proje büyüklük sınıflaması kapsamında 50 bin ile 200 bin İşviçre Frangı arasında değeri olan ihalelerde teklif istenen 16 Türk firmasından 3'ü 4 ihaleyi kazandı. Ayrıca, teklif verilen 12 projenin de değerlendirme süreci devam ediyor. - ANKARA