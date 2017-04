Türk Filmlerini Aratmayan Evlilik Teklifi

Bursa'da Türk filmlerini aratmayan bir evlilik teklifi seramonisi yaşandı. Bir genç, zamanında babasının da evlilik teklifinde bulunduğu yerde, kız arkadaşına evlenmeyi teklif etti.



23 yaşındaki Can Mert Seren, 21 yaşındaki kız arkadaşı Seher Nur Hezerli'ye evlilik teklifinde bulundu. Seren, bunun için, babasının 4 yıl önce ikinci eşine evlilik teklifinde bulunduğu yeri seçti. Babasından üvey annesine nerede evlenmeyi teklifi ettiğini öğrenen genç, yapacağı teklif için kız ve kendi ailesini organize etti. Aynı zamanda babasının ve kendisinin çalıştığı antika dükkanına kızı bir şey konuşacağız diye çağıran genç adam, babasının antika aracının üzerine, "Benimle evlenir misin" yazdı. Seren, kız arkadaşını ise babasının antika dükkanın ikinci katına çıkarttı. Daha sonra üzerine, "Benimle evlenir misin" yazdığı aracı dükkanın önüne çeken genç, kız arkadaşını balkona çağırdı. Balkona çıkan Seher Nur Hezerli, Çiçek Abbas filmindeki meşhur minibisün üzerinde, "Benimle evlenir misin" yazısını görünce şaşırdı. Erkek arkadaşının bu teklifine kayıtsız kalmayan Seren, "evet" diyerek teklifi kabul etti. Kız arkadaşının parmağına yüzüğü takan Can Mert Seren, sarılarak bu anı kutladı.



"DÜĞÜN BİR SONRAKİ YAZA"



Can Mert Seren'in babası Murat Seren de, ikinci eşi Merve Seren'e 4 yıl önce aynı antika dükkanında evlenme teklifi yapmıştı. Babasının izinden giden genç adam, "Babam da 4 yıl önce antika dükkanında üvey anneme evlilik teklifinde bulunmuştu. Çok mutluyum" dedi. Seher Nur Hezerli, "Beni ailesiyle tanışmak için babasının dükkanına çağırdı. Benim ailem ve onun ailesi tanışacaktı. Erkek arkadaşım her şeyi organize etmiş. Teklif karşısında çok şaşırdım ve mutlu oldum. İnşallah bir dahaki yaz düğünümüzü yapacağız" şeklinde konuştu.



Baba Murat Seren, "Ben de 4 yıl önce ikinci eşime burada evlilik teklifinde bulunmuştum. Oğlumun mutluluğunu görünce ben de çok mutlu oldum" diye konuştu.



Murat Seren'in eşi Merve Seren, "4 yıl öncede eşim bana burada evlenmeyi teklif etmişti. Can Mert de burada kız arkadaşına evlenme teklif etti. İnşallah bir ömür mutlu olurlar" dedi.



(Burak Türker /İHA)