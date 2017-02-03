Türk Eşcinsel Hakem Dinçdağ, MHK Başkanlığına Aday Olacak

Eşcinsel olduğu için hakemlikten ihraç edilen Halil İbrahim Dinçdağ, MHK başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Hakem camiasının her dönem eleştirildiğini, bu eleştirilerin son 10 yılda daha da arttığını belirten Dinçdağ, "Eleştiriler, hakemlerin şahsiyetlerine varıncaya kadar çirkin bir hal almıştır. Maalesef Türk hakem camiasını yönetenler hakemlerin arkasında duramamış aksine sözde kulüp yöneticileri ve spor yorumcularının iki dudağının arasından çıkan sözlere bakarak üst düzey hakemler olmak üzere tüm liglerdeki pek çok hakemin işine son verilmiştir" dedi.

"Bu camia 6 kez gidip 7 kez gelenlerin elinde oyuncak olmuştur" ifadesini kullanan Dinçdağ, yönetim kademelerinde babadan oğula, akrabadan akrabaya geçen saltanat sisteminin kurulduğunu söyledi.

"HAKEMLER KENDİNİ SAHİPSİZ HİSSETMEYECEK"

Televizyonda görülen sorunların gerçeğin küçük bir kısmı olduğunu belirterek alt liglerde durumun çok daha vahim olduğunu ifade eden Dinçdağ, hakemlerin kendilerini sahipsiz ve savunmasız gördüğünü söyledi.

Dinçdağ, MHK başkanlığına aday olduğunu şu vaatlerle ilan etti:

*Ayrımcılıklara, ötekileştirmelere, fişlemelere son vermek için;

*Başı boşluklara, keyfi uygulamalara son vermek için;

*Ahbap çavuş ilişkilerine son vermek için;

*Hakem camiasında haksızlığa uğramış, hayatta olan ve olmayan herkese iade-i itibar için;

*Hakem camiasının amatör bir ruhla ve çalışma azmiyle profesyonelleştirilmesi için;

*Hakem camiasının üç beş kendini bilmezin ağzında sakız olmaması için;

*Hakem camiasının bir kişinin değil bütün hakemlerin başarısıyla övünmesi için;

*Torpili sonsuza dek toprağa gömmek için.

TAZMİNAT DAVASINI KAZANMIŞTI

Eşcinsel olduğunu beyan ederek askerlikten muaf raporu aldıktan sonra hakemlikten men edilen Dinçdağ, TFF'ye açtığı tazminat davasını kazanmıştı.

(Evrensel)